Salariile nu mai sunt secrete

Noua directivă europeană prevede că angajații vor avea dreptul să afle nivelurile de salarizare pentru poziții similare, iar companiile vor trebui să ofere criterii clare de remunerare.

„Intrăm într-o perioadă în care salariile vor deveni un fapt, nu un secret. Mulți angajatori vor fi nevoiți să scoată la iveală dezechilibre pe care ani de zile le-au ținut ascunse”, a declarat Sorina Faier, specialist în resurse umane, potrivit sursei citate.

Potrivit experților, primele tensiuni vor apărea între angajații cu aceleași atribuții, dar salarii diferite.

„Transparența va scoate aceste discrepanțe la suprafață”, avertizează Sorina Faier.

De asemenea, diferențele de gen vor deveni mai vizibile, mai ales în management, vânzări și financiar.

„Inerția salarială lovește mai ales femeile”, spune aceasta.

Diferențele dintre angajații vechi și cei noi

Directiva va expune și situațiile în care noii angajați câștigă mai mult decât cei vechi, recrutați într-o piață diferită.

„Transparența va face imposibil de ignorat faptul că un om venit ieri câștigă mai mult decât unul loial de cinci ani”, a explicat specialistul HR.

Și modul în care angajații sunt recrutați se va schimba. Dispare întrebarea „Cât câștigi acum?”, iar negocierile devin mai clare și mai scurte.

„Negocierile din aer și jocurile de putere dispar”, spune Sorina Faier.

Ce urmează pentru companii

Chiar dacă România nu a transpus încă directiva, firmele sunt sfătuite să înceapă audituri salariale și să creeze grile reale de plată.

„Dacă un manager nu poate explica de ce doi oameni pe același rol sunt plătiți diferit, își pierde rapid credibilitatea”, avertizează Sorina Faier.

Pe termen scurt, efectul va fi redistribuirea salariilor, iar pe termen mediu, creșteri salariale acolo unde valoarea o justifică.

Directiva europeană privind transparența salarială

Directiva europeană privind transparența salarială are ca scop principal reducerea diferențelor de plată dintre femei și bărbați, dar și creșterea echității în companiile europene.

Directiva Uniunii Europene 2023/970 privind transparența salarială trebuie transpusă în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă va produce efecte începând cu 1 ianuarie 2026.

Concret, această directivă nu-ți va permite să afli salariul colegului, ci date statistice, media, mediana, minimul și maximul salariilor, pe baza unei grile transparente de evaluare a posturilor.

