Un salvamar român din Italia a devenit erou după ce a salvat un băiat de la înec. “Mulțumim, i-ai dăruit o a doua viață”

“Mulțumesc, i-ai dăruit o a doua viață”, i-a spus lui Alin mama copilului. Imediat după ce băiatul, care a fost internat în spital, s-a simțit mai bine, mama acestuia l-a căutat pe salvator, spune Corriere della Sera.

Craioveanu Alin Stoian este de nouă ani salvamar în Italia

Românul de 38 de ani povestește pentru publicația italiană cum s-a întâmplat totul: “Era ora opt seara și o doamnă a venit la mine strigând: să vină un salvamar că un băiețel se îneacă. Am ajuns acolo în grabă, colegul meu era deja acolo. L-am scos din apă. Colegul meu a început manevra de resuscitare. L-am văzut că se panicase și i-am spus să se depărteze, că mă descurc eu. Și am început resuscitarea, așa cum am învățat la școală. Totul a durat cam 15 minute”.

Nu a dormit zile la rând până când băiatul nu și-a revenit

Chiar dacă băiatul s-a urcat în ambulanță conștient, nopți întregi Alin, tatăl a doi băieți, unul de 13 și altul de 5 ani, nu a mai putut să doarmă până când n-a știut sigur că băiatul e bine. S-a liniștit când a primit telefonul mamei copilului care i-a promis că în curând va veni și pe plajă, să-i strângă mâna și să-i mulțumească.

Curajul salvamarului a fost apreciat de toată comunitatea, care l-a numit erou. “Nu mi-a fost frică în acele momente. Voiam din tot sufletul să își revină. Ziceam întruna: hai, hai, că poți. Gerardo se numește băiețelul. Un copil extraordinar!”, povestește Alin.

Românul lucrează de nouă ani ca salvamar și îi place mult ce face. “Îmi place pentru că sunt sportiv, particip la curse «spartan» de mulți ani și îmi place mult meseria asta. În această profesie e important să previi un accident. Înainte de a interveni la un accident, în meseria noastră e important să previi”.

Practic, românul, între pauzele de resuscitare, striga copilul pe nume și îl încuraja să-și revină. “A fost incredibil”.

