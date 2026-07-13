Sam Neill a murit înconjurat de familie

Actorul a murit în Sydney, Australia, înconjurat de membrii familiei sale. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Rudele au precizat însă că moartea sa a fost bruscă și neașteptată și că Sam Neill nu mai avea cancer în momentul în care a murit. Familia actorului a transmis că Sam Neill și-a petrecut ultimele clipe alături de cei dragi și că a murit cu aceeași demnitate care i-a caracterizat întreaga viață.

„Pierderea a fost bruscă și neașteptată”, se arată în anunțul familiei, care a mulțumit personalului de la Spitalul Privat St Vincent din Sydney pentru îngrijirile acordate actorului. Rudele au cerut să le fie respectată intimitatea și au anunțat că vor oferi ulterior mai multe informații.

Sam Neill fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T în stadiul al treilea, un tip rar de cancer al sângelui. Actorul anunțase recent că nu mai avea cancer, după ce trecuse prin mai multe tratamente. Familia a subliniat că boala nu mai era prezentă în organismul său la momentul decesului.

„Nu mi-e frică să mor, dar m-ar enerva”

Actorul vorbise deschis despre boală în cartea sa de memorii, „Did I Ever Tell You This?”, publicată în 2023. El povestise că a început chimioterapia după ce medicii i-au descoperit cancerul și că tratamentul devenise o parte constantă a vieții sale.

Într-un interviu acordat The Guardian în 2023, Sam Neill spunea că nu se teme de moarte, dar că și-ar fi dorit să mai trăiască încă unul sau două decenii. Voia să-și vadă nepoții crescând și să urmărească maturizarea măslinilor și chiparoșilor plantați la ferma sa din Noua Zeelandă.

„Nu mi-e frică să mor, dar m-ar enerva”, mărturisea atunci actorul, care spunea că gândul pensionării îl speria mai mult decât cel al morții.

Omagii din Noua Zeelandă și Australia

Prim-ministrul Noii Zeelande, Christopher Luxon, l-a numit pe Sam Neill unul dintre cei mai mari actori ai țării. El a amintit că Neill și-a început cariera într-o perioadă în care Noua Zeelandă aproape că nu avea o industrie cinematografică și că, timp de peste 50 de ani, a dus poveștile țării sale în întreaga lume.

Luxon a spus că talentul actorului a contribuit la transformarea cinematografiei neozeelandeze într-unul dintre cele mai importante produse culturale de export ale țării și că filmele lui vor continua să fie urmărite și iubite de generațiile viitoare.

Ministrul de externe Winston Peters l-a descris drept o adevărată emblemă a Noii Zeelande, în timp ce fostul premier Helen Clark a amintit că Sam Neill a fost nu doar actor, ci și un susținător al culturii, mediului și industriei vinului din țara sa.

Premierul australian Anthony Albanese a transmis că Sam Neill și-a câștigat un loc special în inimile australienilor. El a amintit umorul sec, calmul și demnitatea cu care actorul a luptat împotriva bolii și a spus că acesta va fi regretat și amintit mult timp.

Scriitoarea Kathy Lette l-a descris drept un om inteligent, amabil și autoironic, iar actorul David Wenham a spus că Neill a fost un prieten generos, obraznic și mereu gata să-i sprijine pe ceilalți.

Numele său adevărat era Nigel

Sam Neill s-a născut în 1947, în orașul Omagh din Irlanda de Nord, și a primit numele Nigel John Dermot Neill. Mama sa era englezoaică, iar tatăl său era neozeelandez și servea atunci în armata britanică. Familia s-a mutat în Noua Zeelandă în 1954, când viitorul actor avea șapte ani. La 12 ani, și-a schimbat prenumele în Sam, pentru că la școala sa erau mai mulți băieți numiți Nigel. Actorul avea să glumească mai târziu că numele Sam îl ajuta să se descurce mai ușor în lume și că Nigel Neill nu suna tocmai potrivit pentru un star de cinema.

A studiat în Christchurch și s-a înscris la Drept, dar a abandonat după un an pe care l-a descris drept un eșec „catastrofal”. A început să joace în spectacolele Universității Canterbury, iar apoi s-a mutat la Wellington și s-a alăturat Teatrului Downstage. La începutul carierei câștiga 35 de dolari pe săptămână. În plus, actorii primeau uneori mâncarea care rămânea după mesele servite spectatorilor înaintea spectacolelor.

Rolul care l-a făcut cunoscut în întreaga lume

Primul său rol important a venit în 1977, în „Sleeping Dogs”, primul film din Noua Zeelandă care a avut o lansare în Statele Unite. Au urmat „My Brilliant Career”, în 1979, „Omen III”, în care l-a interpretat pe fiul Diavolului, și filmul cult „Possession”. A jucat alături de Meryl Streep în „A Cry in the Dark”, a apărut în „The Hunt for Red October” și a devenit foarte cunoscut în Suedia datorită filmului „Ivanhoe”, difuzat de televiziunile suedeze în fiecare zi de Anul Nou timp de mai multe decenii.

Anul 1993 i-a adus două dintre cele mai importante roluri ale carierei. Sam Neill l-a interpretat pe Alisdair Stewart în „The Piano”, filmul regizat de Jane Campion și premiat cu Oscar, dar și pe paleontologul Alan Grant în „Jurassic Park”, blockbusterul lui Steven Spielberg. Rolul din „Jurassic Park” îi fusese oferit inițial lui Harrison Ford. Sam Neill a revenit în pielea lui Alan Grant în „Jurassic Park III”, lansat în 2001, și în „Jurassic World Dominion”, apărut în 2022.

A fost aproape să devină James Bond

Cariera lui Sam Neill s-a întins pe mai mult de cinci decenii și a cuprins peste 150 de roluri în filme și seriale. Actorul a trecut cu ușurință de la personaje romantice la eroi de acțiune și personaje negative carismatice. A apărut în producții precum „Dead Calm”, „The Jungle Book”, „In the Mouth of Madness”, „Event Horizon”, „Bicentennial Man”, „The Dish” și „Peter Rabbit”.

În 1986, Sam Neill s-a aflat printre principalii candidați pentru rolul lui James Bond, după retragerea lui Roger Moore. A susținut chiar și o probă filmată, însă rolul agentului 007 i-a revenit în cele din urmă lui Timothy Dalton. În 2016, actorul a jucat în comedia „Hunt for the Wilderpeople”, regizată de Taika Waititi. Colaborarea lor a continuat cu apariții scurte în „Thor: Ragnarok” și „Thor: Love and Thunder”.

A jucat și în „Peaky Blinders”

Sam Neill a avut o carieră importantă și în televiziune. L-a interpretat pe maiorul corupt Chester Campbell în serialul „Peaky Blinders” și a apărut în producții precum „The Twelve”, „The Tudors”, „Invasion” și „Apples Never Fall”.

Actorul a avut roluri vocale și în „The Simpsons” și „Rick and Morty”. Pentru interpretarea spionului Sidney Reilly în miniseria „Reilly, Ace of Spies”, a primit o nominalizare la Globul de Aur. De asemenea, a fost nominalizat la premiile Emmy pentru rolul principal din miniseria „Merlin”.

Își numise animalele după colegii de la Hollywood

În afara platourilor de filmare, Sam Neill își petrecea timpul la ferma și crama sa, Two Paddocks, din regiunea viticolă Central Otago, în Noua Zeelandă. Acolo producea în special vinuri pinot noir și riesling.

Actorul spunea cu umor că afacerea îi consuma foarte mult timp și bani, dar îi oferea și satisfacție. Devenise cunoscut pe rețelele sociale pentru imaginile cu animalele sale, cărora le dăduse numele unor colegi celebri. Printre acestea se aflau găina Laura Dern, rața Kylie Minogue și vaca Helena Bonham Carter.

A primit titlul de „Sir” în 2022

Sam Neill a fost numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic în 1991, pentru serviciile aduse actoriei. În 2007 a primit una dintre cele mai importante distincții ale Noii Zeelande. După modificarea sistemului național de onoruri, actorul a acceptat să primească titlul de cavaler, iar din 2022 a devenit oficial Sir Sam Neill. Distincția a recunoscut contribuția sa excepțională la cinematografie.

Actorul lasă în urmă patru copii: Andrew, dat spre adopție când Neill avea puțin peste 20 de ani și reîntâlnit cu tatăl său în 1994, Tim, fiul său cu actrița Lisa Harrow, Elena, fiica sa cu make-up artista Noriko Watanabe, și Maiko, fiica acesteia dintr-o relație anterioară, pe care Sam Neill a adoptat-o. Actorul avea și mai mulți nepoți.

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