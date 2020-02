De Simona David,

Mii de utilizatori Samsung au primit o alertă misterioasă, joi dimineață, notează BBC. Potrivit Samsung, alerta ”Find My Mobile” a fost trimisă din greșeală. Alerta care a trezit multă lume din somn era, de fapt, un simplu test trimis neintenționat ”către un număr limitat” de echipamente Samsung, se arată într-o declarație a companiei, citată de BBC.

Cu toate scuzele companiei, mare parte dintre clienții care au primit această notificare s-au plâns deja pe rețelele de social media. Unii dintre aceștia au crezut că telefoanele mobile le-au fost atacate de hackeri.

Alerta de ieri noapte a afectat sistemul Galaxy de pe Android O, dar și mai noi, inclusiv cel mai nou Galaxy S, Z-Flip și tablete Samsung.

Alerta nu conținea niciun mesaj, se mai arată în comunicatul companiei.

