În acest context, Samsung a lansat modelul Galaxy Buds4 Pro, o evoluție a liniei sale audio flagship, concepută pentru a asigura o integrare optimă în propriul ecosistem hardware și pentru a corecta problemele de ergonomie raportate la generațiile anterioare.

Iar asta înseamnă că cele mai bune rezultate în ceea ce privește configurarea și personalizarea sunetului le vei avea dacă folosești un telefon Samsung.

Design, construcție și ergonomie

Cea mai vizibilă schimbare de build este renunțarea la liniile unghiulare (designul de tip „blade”) utilizate în trecut, în favoarea unei tije cu suprafață exterioară plată și finisaj metalic.

Această modificare are un rol funcțional direct, adică suprafața plată facilitează controlul tactil prin gesturi de glisare pentru ajustarea volumului, sau prin strângere fizică, pentru controlul redării media și comutarea profilurilor audio. Sistemul necesită o presiune fermă, ceea ce înseamnă că e destul de greu să apeși ceva accidental atunci când îți așezi mai bine căștile în ureche.

Samsung Galaxy Buds4 Pro sunt unele dintre cele mai bune căști in-ear pe care le poți cumpăra la ora actuală. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Din punct de vedere anatomic, forma lui Buds4 Pro a fost optimizată pentru a asigura o așezare stabilă fără să aplice o presiune prea mare asupra canalului auditiv. Elementele din silicon asigură și o izolare pasivă eficientă, necesară pentru performanța sistemului de anulare activă a zgomotului.

Totuși, probabil că din cauza distribuției greutății către tija exterioară, în timpul activităților fizice sau al mișcărilor bruște ale capului, aderența poate scădea ușor, necesitând ajustări periodice. Carcasa de încărcare are acum și un capac parțial transparent și permite deschiderea complet plată.

Performanța și fidelitatea sunetului

Arhitectura internă păstrează sistemul cu driver dublu, format dintr-un woofer și un tweeter, însă suprafața de emisie a woofer-ului a fost mărită cu aproximativ 20%. Această modificare hardware influențează direct răspunsul în frecvență, oferind un profil acustic cu o dinamică accentuată pe zonele de bas și înalte.

Frecvențele joase (Basul) sunt reproduse cu o claritate ridicată și au un impact puternic, fără a distorsiona la volume mari și fără a acoperi frecvențele medii, iar frecvențele medii și înalte oferă o rezoluție ridicată pentru detalii și instrumente de percuție. Cu toate acestea, pe anumite piese, frecvențele înalte pot căpăta un caracter ușor artificial sau strident.

În cazul pieselor cu aranjamente muzicale ceva mai „agresive”, de exemplu rock sau orchestră, separarea instrumentelor tinde să își piardă din precizie, iar soundstage-ul devine relativ îngust. Pentru a beneficia de rezoluția maximă (Ultra High Quality), este necesară utilizarea codecului proprietar Samsung Seamless Codec, funcție disponibilă exclusiv atunci când căștile sunt conectate la un smartphone sau o tabletă din gama Samsung Galaxy.

Pe device-urile altor producători, performanța audio se plafonează la nivelul codecurilor standard AAC sau SBC. Eu le-am folosit atât cu un Samsung Galaxy S26 Ultra, cât și cu un iPhone 17 Pro iar diferența, deși nu foarte mare a fost sesizabilă.

Anularea activă a zgomotului (ANC) și calitatea apelurilor

Sistemul de anulare activă a zgomotului (ANC) utilizează trei microfoane pe fiecare cască și procesare digitală pentru a atenua sunetele ambientale. Eficiența maximă, ca de obicei, că ăsta e scopul, se înregistrează în cazul zgomotelor de joasă frecvență cu caracter constant, cum ar fi zgomotul de rulare al trenurilor, motoarele de avion sau zgomotul ambiental din birouri.

Funcția de comutare automată între ANC și modul de transparență (Ambient Sound) detectează corect vocea utilizatorului atunci când acesta începe să vorbească. Timpul de reacție este precis, diminuând volumul muzicii și activând microfoanele externe fără întârzieri majore. Modul de transparență redă sunetul exterior într-o manieră liniară, deși păstrează o ușoară tentă digitală în comparație cu sunetul natural, la fel cum vedem pe mai toate căștile cu ANC.

Pentru apeluri, sistemul combină cele șase microfoane cu un senzor de conducție osoasă. În medii urbane normale, algoritmii reușesc să izoleze eficient vocea de zgomotul de fond sau de vânt. În condiții de zgomot extrem, procesarea digitală devine agresivă, ceea ce poate duce la o ușoară alterare a timbrului vocal sau la reducerea volumului vocii receptate de interlocutor. Dar asta nu înseamnă că interlocutorul nu va înțelege ce spui, ba din contra, căștile scot tot ce pot dintr-o situație dificilă.

Autonomie și conectivitate

În condiții de utilizare reală, autonomia bateriei se aliniază specificațiilor tehnice, adică avem parte de aproximativ 6 ore de funcționare continuă cu funcția ANC activată, și până la 7,5 ore cu ANC dezactivat. Carcasa asigură aproximativ trei încărcări suplimentare.

Performanța generală a bateriei este situată în media segmentului premium, fără a stabili recorduri. Pe partea de conectivitate, căștile suportă Bluetooth 5.4 și funcția de comutare rapidă între device-urile autentificate în același cont Samsung.

Concluzie

Samsung Galaxy Buds4 Pro se pot lăuda cu finisaje de calitate și un sistem ANC foarte competitiv. Principalul său avantaj rămâne strâns legat de ecosistemul Samsung, iar utilizatorii de dispozitive Galaxy vor beneficia de toate funcțiile avansate (codec de înaltă rezoluție, audio spațial cu urmărirea mișcărilor capului și integrare rapidă).

Pentru utilizatorii din afara acestui ecosistem, prețul ridicat poate fi mai greu de justificat, având în vedere limitările software și hardware aplicate pe alte platforme.

