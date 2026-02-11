Producătorul sud-coreean va prezenta noua serie Galaxy S26 și actualizări pentru Galaxy AI pe 25 februarie, la ora 20.00 (ora României).

Procesor de top și mai mult RAM

Potrivit unor informații încă neoficiale, modelele Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra vor fi echipate cu procesorul nou Snapdragon 8 Elite Gen 5 și ar putea include mai multă memorie RAM și spațiu de stocare.

De asemenea, toată industria se așteaptă ca doar Galaxy S26 Ultra să vină cu schimbări hardware semnificative, inclusiv un sistem de camere îmbunătățit și posibil suport complet pentru încărcarea Qi2.

În plus, Samsung ar putea lansa și noile Galaxy Buds 4 și 4 Pro. Acestea ar putea avea un design nou, suport pentru „gesturi” și un cip Ultra Wideband, care le facilitează localizarea prin utilizarea Google Find Hub.

Când se dă startul precomenzilor

Ca în anii anteriori, Samsung va oferi o promoție pentru cei care rezervă produsele înainte de lansare, dar nu știm încă despre ce beneficii va fi vorba în România.

Le vom afla, cel mai probabil, odată cu lansarea precomenzilor, care va avea loc, cel mai probabil, pe 26 februarie.

