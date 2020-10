Sănătatea mintală, partea neglijată a pandemiei: ”Primul ajutor psihologic este un fel de SMURD”

Psihiatrii spun că omul este singurul animal care se învinovățește de mai multe ori pentru aceeași eroare. Dacă un cerb se lovește, el evită locul din pădure, dar nu se culpabilizează, nu retrăiește sentimentul suferinței. Omul o face.



În pandemia COVID, frica, vinovăția, confuzia și neîncrederea au ajuns la o cotă fără precedent, cel puțin pentru generațiile născute după anii ‘60, cei care alcătuiesc majoritatea populației României. Și toate aceste sentimente vin în cerc, zi de zi, ca un mecanism al neuitării, afectându-ne psihicul.



Psihoterapeuții Gabriela Pop și Samuel Bud explică într-un interviu pentru publicul Libertatea cum își propun să ajute oamenii, pe partea de sănătate mintală.



MentAid este un proiect, sub forma unui site, inițiat de psihoterapeuții Gabriela Pop și Samuel Bud, prin care își doresc să facă accesibilă tuturor discuția despre sănătate mintală.



Siteul, care funcționează prin autofinanțare, oferă o serie de tehnici și cunoștințe practice. Cu unele module în construcție, platforma pune la dispoziție informații despre principalele tulburări emoționale, precum depresia sau anxietatea. Autorii susțin că citind diversele module ale siteului putem învăța, de pildă, ce înseamnă ascultarea activă, adică să fim atenți la cel din fața noastră, fără să îl judecăm.

În plus, cei interesați își pot face un chestionar, recomandat de cei doi psihologi români și realizat de o echipă internațională, pentru ca doritorii să-și descopere principalele puncte forte ale personalității lor.



– Ați simțit că acest context al pandemiei este unul potrivit pentru a vorbi despre probleme de sănătate emoțională?

Gabriela: Proiectul a început dinainte de contextul pandemic și cumva dinainte aveam ideea că o să fie util comunității și ne gândeam că s-ar putea să aducă o plus valoare. S-a întâmplat să vedem că și în contextul pandemic este util și noi ne așteptăm să îi vedem utilitatea inclusiv după ce trece pandemia.

– Cum credeți că i-a influențat pandemia pe cei care se confruntau deja cu probleme emoționale?

Samuel: Dacă am avut o tulburare emoțională, mintală, nu neapărat clinică, pandemia e încă un context, încă un eveniment, încă ceva extern care vine și clădește pe vulnerabilitatea mea psihologică.

Cred că a pus picătura peste pahar, care a dat naștere, poate, la a avea mai multe simptome, pentru depresie, anxietate, stres și așa mai departe.



Dacă nu am avut vulnerabilitatea asta psihologică sigur că a venit pandemia și a pus acolo o vulnerabilitate externă. Doar că dacă nu am avut parte de vulnerabilitatea asta psihologică, mai rămâne loc în pahar. Pandemia asta dacă am avut înainte o vulnerabilitate, mi-a accentuat-o.