Sanda Ladoși, marcată de starea de sănătatea a lui Mihai Constantinescu. „E greu să vorbești despre un om la care ții și se zbate să supraviețuiască”

Mihai Constantinescu se află în moarte cerebrală la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din Capitală, după ce luni seara a suferit un stop cardio-respirator. Cântăreața Sanda Ladoși este profund marcată de problemele de sănătate pe care le are îndrăgitul artist.

„Suntem o generație care am crescut sub ochii lui. Eu pot să spun că sunt una dintre persoanele care îi sunt datoare lui Mihai Constantinescu, datorită căruia am pornit pe acest drum… Nu pot decât să-i mulțumesc… E greu să vorbești despre un om la care ții și care se zbate să supraviețuiască… Îmi pare sincer că Simona trece prin ce trece și sper din tot sufletul să fie susținută. Noi ne gândim la el și ne rugăm pentru el. Are nevoie”, a spus Sanda Ladoși la „Răi da’ buni”, de la postul de televiziune Antena Stars.

