Șansa la viață a Nicoletei este un tratament de lungă durată, care costă 10.000 de lei lunar. Fetei de 16 ani, care suferă de tetrapareză și este oarbă din naștere, i-a fost amputat un picior

Parcă cele mai cumplite boli din lume s-au cuibărit în trupul plăpând al Nicoletei-Daniela Stan, în vârstă de 16 ani, din București. Fișa sa medicală, ale cărei prime file au fost scrise chiar de la naștere, îngrozește. Tetrapareza spastică, maladie ce i-a mutilat întregul corp, retardul mintal, un picior amputat și faptul că este oarbă sunt doar câteva dintre diagnosticele pe care medicii i le-au pus de-a lungul timpului. Pentru a putea lupta în continuare, Nicoleta are nevoie de 10.000 de lei lunar, bani necesari tratamentului și procedurilor care îi păstrează șansa la viață.

Nicoleta se chinuie enorm și îndură dureri atroce. Boala i-a mutilat trupul

„Trăim o dramă, viața noastră e un coșmar… Bietul meu copilaș a venit orb pe lume. Am născut-o (n.r. – pe Nicoleta) înainte de termen și abia dacă avea un kilogram. Apoi s-a îmbolnăvit și de tetrapareză, o boală care a distrus-o complet. I-a mutilat trupul, i-a distrus întregul sistem nervos, musculatura. E o mână de om care nu-și poate folosi mâinile și picioarele, care nu vorbește, care nu știe ce se întâmplă în jurul ei. S-a îmbolnăvit și de retard mintal…

Se chinuie enorm, suferă, îndură dureri atroce. Nu poate să stea prea mult în nici o poziție, nici în căruț nu pot să o pun din cauza deformării oaselor”, ne spune Veronica-Constantina Coman care este situația fiicei ei, Nicoleta.

Peste 260 de ore de proceduri, o șansă în plus la viață

Șansa la o viață mai bună pare să fie, spun specialiștii care au examinat-o și care o tratează pe Nicoleta, un lung șir de ședințe de kinetoterapie individuală neurologie, întreținere funcțională prin mobilizări articulare și gimnastică recuperatorie, proceduri ce pot fi efectuate la CentroKinetic, din Capitală. Însă fata suferindă – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge sumele necesare celor peste 260 de ore de proceduri care i-au fost recomandate de specialiști.

Fără tratament, mușchii toracici i-ar „îngheța” și Nicoleta s-ar sufoca

Ca să reziste asaltului din ce în ce mai agresiv al bolilor care îi macină trupul, Nicoleta, care de 15 ani este prizonieră într-un coșmar, are nevoie ca de aer de 10.000 de lei lunar, bani necesari tratamentului care o ține în viață.

Pentru că fără aceste proceduri și exerciții de gimnastică medicală există riscul uriaș ca întregul corp, inclusiv musculatura toracică ce o ajută la respirație, să înțepenească, să „înghețe” și mai mult. Lucru care ar putea-o transforma într-o amintire…

„Îi implor pe toți oamenii cu suflet să mă ajute să-mi salvez fetița!”

„Copilașul meu se chinuie așa de 15 ani… De la un an la altul e mai rău, starea ei de sănătate se agravează. În România, am încercat tot ce e omenește posibil, dar doar la privat, pe bani mulți, pentru că la stat am fost refuzați pe motiv că Nicoleta nu are șanse. Dar uite, mulțumesc lui Dumnezeu, a rezistat! Nicoleta nu trebuie să întrerupă tratamentul care o ține în viață, dar care pentru noi este înrobitor. Medicamentele și mâncarea ei costă aproape 10.000 de lei pe lună, bani pe care până acum i-am primit tot din donații.

Veronica, mama Nicoletei, face un apel disperat la toți aceia care o pot ajuta pe fetița ei grav bolnavă, căreia i-a fost amputat un picior

Nu mai pun la socoteală datoriile casei, unde stăm cu chirie, mâncarea mea… De aceea, îi implor pe toți oamenii cu suflet să mă ajute cu cât pot să-mi salvez fetița! Doar așa pot să-mi țin copilașul în viață, cu acei bani de medicamente. Le mulțumesc tuturor din suflet și îi rog să nu ne lase!” este apelul disperat al unei mame care mai are doi copii grav bolnavi: un băiat de 22 de ani care suferă de tetrapareză și o fată de 27 de ani care are cancer.

Cei care doresc să o ajute pe Nicoleta o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «NICOLETA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

