Fără armistițiu până la sfârșitul iernii

Kuleba spune că este important să se facă diferența între sfârșitul războiului și semnarea unui armistițiu, subliniind că un eventual acord de încetare a focului nu ar echivala cu încheierea conflictului. „Un armistițiu nu va însemna sfârșitul războiului.

Nu cred că va exista un acord de armistițiu până la sfârșitul iernii. Vor fi multe strategii, declarații, summituri și informații că totul a fost lămurit și pacea așteaptă «chiar după colț», dar nu se va ajunge la un acord real”, a declarat Kuleba.

Potrivit acestuia, piedica principală în calea unui astfel de acord este însăși Federația Rusă. „Pentru că exact în acest moment distrug sistemul nostru energetic, atacă orașele și ne fac viața un iad. Și vor să înfrângă voința ucrainenilor de a rezista și de a lupta cât mai mult posibil pe parcursul iernii.

Vor să facă tot mai multe progrese posibile pe linia frontului și cred că vom vedea discuții despre un acord intensificându-se cândva pe la sfârșitul lunii februarie”, a adăugat fostul ministru.

Șansa unui armistițiu ar putea apărea după februarie: de ce depinde

Conform opiniei lui Kuleba, posibilitatea unui armistițiu după luna februarie va depinde de starea în care se vor afla Ucraina, Rusia și aliații occidentali.

El anticipează că o oportunitate pentru un armistițiu ar putea apărea abia după iarnă, însă șansele sunt extrem de mici. „Cât despre încheierea războiului în sine, din păcate, războiul din 2026 nu se va termina… Războiul se va termina atunci când Putin va fi forțat să accepte că Ucraina este o sarcină insurmontabilă pentru el – adică sarcina de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei – și că Ucraina are dreptul să existe ca o țară independentă, suverană și europeană”, a spus Kuleba.

Fostul ministru consideră că aceste trei cuvinte – independentă, suverană și Ucraina europeană – reprezintă cheia către victorie.

Totuși, el este sceptic în privința faptului că Putin ar fi dispus să accepte această realitate în 2026. „Șansele unui armistițiu înainte de sfârșitul iernii sunt zero, iar după iarnă sunt mici, dar există. De asemenea, evaluez șansele de a încheia războiul în ansamblu în 2026 ca fiind zero”, a concluzionat Kuleba.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE