Renunțarea la săptămâna de lucru de patru zile

Acum câteva săptămâni, șeful unei mici firme din domeniul tehnologiei din Țara Galilor, în vârstă de 29 de ani, a anunțat pe LinkedIn că va încerca un nou mod de lucru. „Renunțăm la săptămâna de lucru de patru zile”, a declarat Aled Nelmes, ai cărui angajați tocmai petrecuseră doi ani lucrând aproximativ 32 de ore pe săptămână, de luni până joi, fără reduceri salariale față de săptămâna de cinci zile anterioară. Acest lucru a dus la creșterea productivității și a retenției personalului, a spus el.

Așadar, a decis să facă un pas mai departe și să testeze timp de trei luni o săptămână de lucru complet flexibilă, de 32 de ore. Angajații puteau lucra oricând, în orice zi, de luni până duminică, de oriunde doreau. Ideea era de a face Lumen SEO, compania de optimizare pentru motoarele de căutare din Cardiff pe care a fondat-o în 2020, cât mai atractivă posibil pentru părinți, noii angajați și cei șapte angajați existenți.

Cum știu oamenii cine lucrează și când?

Răspunsul la postarea sa a fost, fără îndoială, unul masiv. Aproape 1.000 de persoane au comentat ideea, pe care mulți au calificat-o drept „epică”, «genială» și „uimitoare”. Mai mulți au întrebat dacă Nelmes angajează. (El intenționează să angajeze).

Iar unii au pus întrebarea care mi-a venit prima în minte: cum poate funcționa așa ceva? Cum știu oamenii cine lucrează și când? Se simt angajații obligați să fie disponibili 24 de ore din 24, 7 zile din 7? Cum rămâne compania receptivă la nevoile clienților?

Toată lumea trebuie să lucreze în același timp cel puțin două sau trei ore pe săptămână

Nelmes recunoaște că efortul necesită disciplină. El folosește o platformă software pentru a delega sarcinile angajaților în fiecare luni, în funcție de numărul de ore estimate pentru fiecare sarcină. Un instrument de mesagerie permite tuturor să știe dacă angajații sunt disponibili sau nu. Se fac multe pregătiri pentru ședințe, pentru a evita pierderea timpului.

Toată lumea trebuie să lucreze în același timp cel puțin două sau trei ore pe săptămână, dar Nelmes consideră că, în general, lumea corporativă este prea industrializată pentru era digitală. Așadar, merită să le permitem oamenilor să-și organizeze programul de lucru cât mai mult posibil.

„Aș spune că, deoarece angajații au mai mult timp liber în afara programului de lucru concentrat, strict și structurat, tind să vină la birou cu mai multe idei”, spune el.

Până în prezent, Lumen pare a fi o excepție. Fundația 4 Day Week din Marea Britanie încurajează de ani buni o săptămână de lucru de 32 de ore, împărțită în patru zile, dar directorul său de campanie, Joe Ryle, spune că majoritatea firmelor care adoptă această idee lucrează patru zile pe săptămână.

O minoritate de organizații au încercat 32 de ore pe cinci zile lucrătoare, a spus el. Dar nu știe de niciuna care să fi încercat versiunea completă a Lumen, de 32 de ore pe șapte zile. Înțeleg de ce ar încerca unii, dacă lucrează în sectorul administrativ și au o afacere ca Lumen, unde angajații lucrează mult individual, la sarcini precum redactarea de materiale pentru site-urile companiei.

Ar avea nevoie și de un șef ca Nelmes, căruia îi place să călătorească și să petreacă iarna în Insulele Canare. („Cunoști o mulțime de oameni interesanți și este mai sănătos.”) Și sunt sigur că ar ajuta dacă afacerea ar fi mică.

Săptămâna de patru zile a crescut semnificativ din 2020 în mai multe țări

Totuși, experimentul Lumen se potrivește cu trecerea la un mod de lucru mai flexibil, alimentată de pandemie, care a persistat la o scară mai mare și mai mult timp decât se așteptau mulți, inclusiv eu. Săptămâna convențională de patru zile s-a dovedit mai tenace decât au prezis criticii, deși poate nu la fel de succes pe cât sperau unii activiști.

Site-ul de locuri de muncă Indeed arată că ponderea anunțurilor care menționează săptămâna de patru zile a crescut semnificativ din 2020 în SUA, Germania, Franța, Canada și Marea Britanie. Dar este încă sub 1%, chiar și în Marea Britanie, care are cea mai mare pondere dintre cele cinci țări.

În 2022, Belgia a acordat lucrătorilor dreptul de a solicita o săptămână de patru zile, dar numai prin condensarea orelor existente, nu prin reducerea acestora. Alte regiuni au testat această idee, la fel ca multe companii.

Din cele 61 de organizații care au participat la un mare proiect pilot de șase luni în Marea Britanie în 2022, 56 au decis să continue cu acest model, potrivit Fundației 4 Day Week, care a acreditat până în prezent peste 230 de organizații cu program de patru zile. Majoritatea au între 10 și 50 de angajați.

Cea mai mare este Atom, banca bazată pe aplicații, care are aproximativ 470 de angajați. Multe dintre acestea activează în sectoare precum tehnologia și marketingul. Dar o serie dintre ele sunt, fără îndoială, conduse de șefi precum Nelmes, care sunt convinși că aceasta este calea viitorului și, mai important, sunt tineri. Ideile lor ar putea rezista mult mai mult decât credeți.

