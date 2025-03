Autoritățile au declarat că în jurul orei 10.00 au primit un raport despre un presupus proiectil care a căzut pe un drum lângă o casă din Pocheon, la aproximativ 40 de kilometri nord de Seul, provocând șapte victime, cu răni ușoare, dar și grave, și distrugerea unei biserici și a altor șase clădiri din sat.

Autoritățile pentru situații de urgență au precizat că două persoane au suferit răni grave, majoritatea leziunilor fiind fracturi osoase, însă toate persoanele rănite sunt conștiente.

Toate cele șapte persoane rănite în incidentul din provincia Gyeonggi au fost transportate la spital pentru tratament.

Printre victime se află inclusiv soldați. Răniții au fracturi la gât și la umeri, dar nu sunt persoane care să fi făcut stop cardiac sau ori să fie în stare de inconștiență, mai precizează agenția de presă Yonhap.

În plus, alte șapte gospodării au suferit pagube. Două case au fost avariate, ferestrele de pe o fațadă a catedralei au fost sparte și un camion a fost avariat, în urma acestui incident.

Martorii au spus că au auzit o bubuitură puternică și au văzut fum negru ieșind afară.

„Conduceam când am auzit brusc un zgomot puternic și mi-am pierdut conștiența”, mărturisește un om care se afla la volan în momentul incidentului.

Oficialii militari au declarat că avioanele KF-16, care participau la un exercițiu cu muniție reală, au lansat „în mod anormal” câte patru bombe MK-82 fiecare, în afara poligonului de antrenament din Pocheon, la ora 10.04.

After a shell or missile impacted the Pocheon area in South Korea, Yonhap News has now said that it impacted in the middle of a street near the Nangyu Bridge in Nogok-ri, Dong-myeon, Pocheon-si. Only 7 minor injuries have been reported so far. pic.twitter.com/XRPLm6vZzn

— OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2025