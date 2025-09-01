Astfel, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, următoarele unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) fuzionează, prin absorbție.

„Penitenciarul Galați fuzionează, prin absorbție, cu Penitenciarul Brăila; Penitenciarul Baia Mare fuzionează, prin absorbție, cu Penitenciarul Satu Mare; Penitenciarul Mărgineni fuzionează prin absorbție, cu Penitenciarul Ploiești și cu Penitenciarul Găești; Penitenciarul Craiova fuzionează, prin absorbție, cu Centrul de Detenție Craiova; Penitenciarul Spital București-Jilava fuzionează, prin absorbție, cu Penitenciarul Spital București-Rahova. ANP forțează reorganizarea sistemului penitenciar prin transformarea a șase penitenciare în secții exterioare, fără analize financiare și de impact reale. Ședința din 20 august a început cu scandal, după ce sindicatele au aflat că ANP a trimis pe ascuns la Ministerul Justiției (MJ) un proiect de modificare a Statutului polițistului care lovește dreptul la chirie. FSANP avertizează că în loc de economii la buget, reorganizarea pregătită de ANP ar putea genera costuri suplimentare pe care instituția penitenciară nu le-a prevăzut. Amputarea funcțiilor de conducere și adâncirea deficitului bugetar reprezintă un risc major al reorganizării „pe repede înainte”, spun sindicaliștii.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Mai sunt totuși speranțe, susține Mihai Guduleasa, președintele sindicatului ”Sfinx” al polițiștilor de penitenciare și președinte Cartel Alfa, filiala Brăila. „Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire, cu Ministrul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și sindicate, pentru a se hotărî dacă este necesară și argumentată această comasare. Se va face o analiză și se va lua o decizie”, a spus el.

Penitenciarul Brăila a transmis că nu există o decizie oficială: „Până la această dată nu a fost emisă nicio decizie din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor referitoare la transformarea Penitenciarului Brăila în secție exterioară a Penitenciarului Galați. În consecință, nu există un calendar stabilit sau măsuri concrete privind o astfel de schimbare. Vă asigurăm că, în situația în care va exista o hotărâre în acest sens, se va respecta transparența decizională și vor fi comunicate public măsurile prin canalele instituționale de informare”.

De asemenea, un proiect de modificare a Statutului poliţistului de penitenciare, ce afectează dreptul la chirie al angajaţilor, a stârnit nemulţumiri. Sindicaliştii acuză lipsa unor analize financiare şi de impact reale privind această reorganizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE