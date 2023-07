Aeronava, un avion business Cessna C550, venea dinspre Las Vegas şi s-a prăbuşit în apropierea aeroportului French Valley, la circa 140 de km sud de Los Angeles, în jurul orei locale 4:15 a.m. (11.15 ora României), a precizat Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

O înregistrare video a presei locale arată rămăşiţe carbonizate sub forma unui avion de mici dimensiuni, pe un câmp situat peste drum de aeroportul French Valley.

More on the plane crash near French Valley Airport, east of 215 fwy. The flight departed from Harry Reid Int'l Airport in Las Vegas around 3am, per FAA. All 6 on board were killed. This is the 2nd time in the past 5 days a plane has crashed in that area. @ABC7



