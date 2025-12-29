Loteria de Crăciun aduce speranță unui sat afectat de incendii

Premiul cel mare al Loteriei spaniole de Crăciun, în valoare de 4.000.000 de euro pe serie, va transforma viața întregii comunități. Biletul cu numărul 79.432 s-a dovedit a fi cel norocos.

Laura, una dintre localnice, a povestit emoționată cum a aflat vestea că biletul câștigător, deținut de toți sătenii, le-a adus acest noroc nesperat, potrivit publicației Noticias Trabajo.

„Sunt acum atât de emoționată, încât simt că îmi lipsește aerul”, a povestit Laura, în cadrul unui interviu acordat postului de radio Cadena SER. Ea a explicat că premiul aparține întregii comunități.

Incendiile devastatoare din această vară au lăsat urme adânci în regiunea León, dar norocul a adus acum un strop de bucurie în comunitate.

„Cu vara atât de grea pe care am avut-o din cauza incendiilor, care a fost îngrozitoare, sunt foarte emoționată, pentru că este incredibil, nu-mi vine să cred”, a adăugat Laura.

O zi obișnuită la muncă s-a transformat într-una memorabilă

Femeia a povestit că era la muncă atunci când a primit vestea câștigării premiului și prima sa reacție a fost să-și sune șefa: „Să văd dacă mă lasă să-mi iau zi liberă”, spune ea.

Premiul a fost distribuit în mai multe orașe, precum La Bañeza, Villablino și La Pola de Gordón, dar și în Madrid. Localitățile Villablino și La Bañeza din León au fost și ele grav afectate de incendiile de vară, care au distrus peste 350.000 de hectare de teren.

De exemplu, în urma incendiului din Villablino au murit două persoane, au fost evacuate mii de persoane și au fost distruse mai multe zone valoroase din punct de vedere ecologic.