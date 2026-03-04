Satellite Connect Europe își propune să furnizeze servicii de bandă largă prin satelit operatorilor mobili din întreaga Europă. Infrastructura este proiectată să susțină servicii D2D care să funcționeze fără actualizări sau echipamente speciale, integrându-se perfect cu rețelele mobile existente. Meredith Sharples, Managing Director al companiei, a declarat: „Cu abordarea noastră unică, orientată către operatori mobili (MNO), suntem pe deplin aliniați la ambițiile furnizorilor de servicii și ale autorităților de reglementare din Europa. Suntem poziționați să completăm rețelele terestre existente, permițând MNOurilor să ofere pentru prima dată conectivitate deplină clienților lor.”

Compania a avansat deja în implementarea a cinci stații terestre în Europa, dintre care două în Spania și Marea Britanie, iar alte trei locații sunt în etapa finală de confirmare. Aceste stații sunt esențiale pentru a asigura o acoperire completă la nivel european.

Echipa Satellite Connect Europe reunește lideri cu experiență vastă în industrie. John Slamecka, fost președinte al AT&T Business International, preia funcția de președinte al Consiliului de Administrație. „Suntem aici pentru a crea valoare de neegalat din spectrul IMT și MSS, oferind conectivitate mobilă universală cu sprijinul operatorilor, în baza unei propuneri unice, a unei tehnologii de pionierat și a unei structuri operaționale aparte”, a declarat acesta. Alături de el, Darren Ennis, expert în politici publice și strategie de reglementare, completează Consiliul de Administrație. Meredith Sharples, fost CEO regional al Digicel în Caraibe, conduce echipa ca Managing Director.

Compania beneficiază și de expertiza lui Florian Wopfner, Head of Finance, Beki Muinde, General Counsel și Head of External Affairs, și Daniel Thomas, Head of Sales and Commercial, care vine din Vodafone Group.

Satellite Connect Europe colaborează îndeaproape cu operatorii mobili europeni pentru a completa acoperirea terestră. Darren Ennis a subliniat angajamentul companiei de a lucra alături de autoritățile de reglementare: „Satellite Connect Europe se angajează să lucreze îndeaproape cu autoritățile de reglementare, factorii de decizie și industria pentru a asigura utilizarea la maximum a spectrului IMT și MSS. Împreună, putem impulsiona servicii transformative care extind opțiunile consumatorilor, consolidează concurența și construiesc rețele mobile mai reziliente în întreaga Europă.”

Compania are acces exclusiv în Europa la constelațiile LEO ale AST SpaceMobile. Aceasta este singura tehnologie satelitară din lume care permite conectivitate de bandă largă direct către multiple smartphone-uri 4G și 5G, fără actualizări software sau hardware. Ben Wood, Chief Analyst la CCS Insight, a declarat pentru Libertatea: „Consumatorii din Europa vor beneficia de o îmbunătățire semnificativă a experienței de acoperire datorită conectivității prin satelit directcătredispozitiv – acesta va fi unul dintre cele mai mari salturi înainte în acoperirea mobilă din ultimele decenii.”

Cu abordarea sa inovatoare și tehnologia de vârf, Satellite Connect Europe este pregătită să redefinească conectivitatea mobilă în întreaga Europă, oferind soluții care răspund nevoilor operatorilor și consumatorilor deopotrivă.