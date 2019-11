De Mihai Toma,

Cocoșul și cigales

În septembrie, celebrul cocoș Maurice din Franța, dat în judecată pentru că își trezea vecinii prea devreme, a câștigat, în instanță, dreptul de a cânta la ce oră dorește. Judecătorii i-au dat dreptate, joi, lui Maurice. Franța însă este acum zguduită de un nou proces intentat unui cârd de gâște și rațe, învinuite pentru același lucru: fac prea mult zgomot și îi deranjează pe orășenii mutați la țară. Instanța urmează să dea o sentință și în acest caz. De asemenea, în Provence, curg procese împotriva zgomotul produs de … cigales.

Rockul, pericol la… potcoave!

Acum, în Corbi, sat argeșean pus pe hartă de festivalul Stonebird, pentru care s-a facut drumul de acces și unde au venit 5.000 de oameni, sătenii au făcut o plângere pe adresa primarului, motivul fiind că asfaltul le tocește copitele jivinelor care pleacă și vin acasă! Și nu e nici o glumă.

Corbi, situat în nordul județului Argeș, la 50 de kilometri de Pitești, are 4.000 de suflete. Pe teritoriul comunei, se află Mănăstirea rupestră Corbii de Piatră, lăcaş de cult construit direct în stâncă, un loc special care adăpostește şi cel mai vechi ansamblu de pictură murală din România, realizat undeva în secolul al XIV-lea.

Mănăstirea Corbii de Piatră

Mănăstirea Corbii de Piatră

Comuna de pe malul Râului Doamnei de la poalele Făgărașului a devenit și mai cunoscută prin Stonebird Festival, a cărui a doua ediție organizată chiar la Corbii de Piatră s-a desfășurat între 9 și 11 august 2019. La evenimentul de rock au răspuns prezent Cristi Minculescu, Timpuri Noi, Țapinarii, Zob, David Reece (ex-Accept), Mike Godoroja & The Blue Spirit și alții.

Recomandări Substanța care a ucis 3 persoane din Timișoara! Ce se întâmplă în organism atunci când e inhalată

Iar drumul spre scena festivalului, singurul festival rural de o asemenea anvergură din România, a fost asfaltat special pentru eveniment. De fapt, drumul care duce în zona de camping şi parcare a fost asfaltat în continuarea unor lucrări începute anul trecut, la prima ediție Stonebird.

Cel care sprijină Stonebird e primarul Virgil Baciu.

Primarul: ”Pâi ce, își stricau caii potcoavele pe asfaltul ăla?”

Libertatea: Domnule primar, cum e cu plângerile crescătorilor de animale?

Virgil Baciu: E, la momentul când am hotărât să asfaltăm drumul spre acces spre scena festivalului, au fost câțiva consilieri care, bazându-se pe niște plângeri ale sătenilor, au spus că poate comuna are alte priorități, nu acea cale de acces.

Și v-au făcut plângere din cauză că nu mai pot face transhumanța? Că am văzut că sunt crescători de animale în Corbi cu peste 30.000 de ovine…

Păi ce, își stricau caii potcoavele pe asfaltul ăla?

Recomandări OMV Petrom a oferit burse unor elevi din Moreni! Ce a făcut liceul cu banii

Primarul Virgil Baciu

Drum de 250.000 de lei

Cât a costat drumul?

A fost făcut în două etape. Anul trecut, pentru prima ediție Stonebird, am făcut bucata până la scenă, o investiție aprobată de circa 100.000 de lei. Acum am făcut drumul până pe platou, fiindcă numărul de participanți s-a dublat și era nevoie de mai multe locuri de parcare și de campare. Anul ăsta, am investit 140.000 de lei. Grație acestui festival rock, comuna noastră a devenit cunoscută pe plan național și internațional. Locuitorii au avut acces gratuit la concerte, s-a dezvoltat turismul agro-rural. Unde a fost amplasată scena au fost amenajate parcări pietruite, toalete, dușuri. De asemenea, pe platoul de la Corbi a existat zonă pentru a lua masa, pentru relaxare și pentru camping.

”Am decis să spun ”pa” candidaturii”

Vă place Spirache Necșulescu, personajul lui Tudor Mușatescu din Titanic Vals?

De ce?

Recomandări Firma unui mason cu studii la Academia SRI vinde spitalelor românești roboți cu 150.000 de euro bucata, care au ca preț de intrare 65.000 de euro!

Pâi am văzut că ați declarat că nu mai vreți să candidați…

Am decis: spun ”pa” şi nu mai candidez la anul la primărie! 99% sunt decis. Eu sunt de părere că un primar nu trebuie să aibă mai mult de două mandate, fiindcă nu mai ești motivat să faci performanță. Și, în plus, uitați-vă câți edili sunt în țară încă de prin 1990 și în ce stadiu să află comunitățile pe care le conduc.

Am văzut că susțineți și sportul…

Am fost cu elevii la meciul de fotbal România – Norvegia, din preliminariile Euro 2020, cel care s-a jucat doar cu țânci în tribună. De asemenea, recent am urcat pe vârful Moldoveanu, acolo am oficiat o nuntă. Am făcut o sală de sport printr-un proiect CNI…

Blocaj la mănăstirea Corbii de Piatră

Care mai este situația mănăstirii Corbii de Piatră?

Aici suntem într-un blocaj de trei ani. Deși am încercat să accesăm fonduri europene. Obiectivul se poate vizita, și în weekend am avut autocare aici. Numai că nu se poate executa refacerea din cauza unor probleme juridice cu terenul. Nu are intabulare, nu am putut intra pentru restaurare, rămâne ca Ministerul să prindă în buget pentru 2020 încolo lucrările necesare.

Cu o populație de 4.438 de locuitori, comuna Corbi este formată din satele Corbi, Jgheaburi. Poenărei, Corbșori, Stănești și Poduri. În comuna sunt cinci școli, cinci grădinițe, opt biserici, trei cămine culturale.

În 2017 a fost pârât și la Facebook, iar administratorii au închis contul Primăriei!

Virgil Baciu a mai fost în prim-plan în 2017, când a avut probleme legate de… Facebook. Supărat pe sătenii nu îşi îngrijeau gopodăriile, primarul a hotărât să îi facă de râs pe ”puturoşi”.

Am postat pe Facebook-ul primăriei Corbi o listă a ruşinii. Aam fotografiat şi le-am arătat cetăţenilor zonele şi locurile care nu sunt îngrijite. Cu strada, cu număr, cu tot. Primarul Virgil Baciu:

În acelaşi timp, primarul îi amenința cu amenda de până la 1.000 de lei dacă proprietarii nu tăiau buruienile din faţa porţii şi nu-şi reparau casele, ”care dădeau un aspect urât comunei”. În plus, edilul îi avertiza că le va mări de 5 ori impozitul pe proprietatie.

Deranjaţi, localnicii au făcut front comun şi au raportat postările primarului la Facebook pentru că ar fi defăimătoare.

Au fost atât de multe raportări încât suspendarea contului nu a fost pe o perioadă limitată, de 24 sau 48 de ore. Pur şi simplu a fost desfiinţat contul primăriei Corbi cu totul. Virgil Baciu:

Dar edilul nu s-a descurajat şi a făcut Primăriei o altă pagină de socializare. Unii dintre cei care apăruseră pe lista ruşinii şi-au curăţat gospodăria.