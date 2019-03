„Am avut nişte bani mai mulţi şi mi-am cumpărat un loc de veci, părinţii mei sunt în stânga, eu sunt în dreapta. M-am întâlnit cu verişoara mea şi am zis să îmi fac şi cavou. Mi-am făcut un cavou atât de frumos! M-a costat vreo 2000 de euro atunci. Plus locul… m-a dus aproape de 12 mii de euro. Dar dacă veţi ce cavou am! (…) Fii-mea s-a supărat foarte tare că mă gândesc la aşa ceva. Nu se ştie ce oferă viaţa! Sunt sănătoasă, nu am probleme, cânt în fiecare seară”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a povestit recent, în cadrul unei emisiuni TV, despre cea mai mare cumpănă din viața ei. Totul s-a întâmplat pe vremea când cântăreața era doar un copil.

