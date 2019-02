„Am primit telefoane de la lume. Aveam aproape trei ani. Părinții mei făceau pălincă la cazan și m-au pierdut puțin din ochi. Aveam patru frați. Am tras pălincă, am zis că e apă, curgea pe țeavă. Era să mor, am stat în comă două nopți și două zile. Am căzut . De atunci nu mai suport alcoolul, nici șampanie, nimic”, a spus Saveta Bogdan, la Agenția Vip.

Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan a trăit o viață de coșmar alături de partenerii ei de viață. Artista a fost și agresată și înșelată. „Din păcate, după nuntă, soțul meu a devenit extrem de gelos. Nu îi convenea că plec la spectacole și, după ce se îmbăta, mă bătea măr, ce să vă spun, mă bătea până mă lasa lată. Am stat cu el doar cinci ani, după care am fugit și am divorțat”, spunea Saveta Bogdan despre primul ei soț.

