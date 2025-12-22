Fostul manager al spitalului din Ploiești ar fi primit mită 50.000 de lei

Bogdan Nica ar fi primit suma totală de 50.000 de lei de la administratorul firmei Velmed International SRL. Banii ar fi fost virați în contul personal al fostului manager în două tranșe, în luna mai și în luna august 2022, potrivit unui comunicat al DNA. Procurorii spun că sumele nu i se cuveneau și ar fi fost oferite în legătură cu atribuirea unor contracte de achiziție publică.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2021-2024, în timp ce ocupa funcția de manager al spitalului, Bogdan Nica ar fi aprobat mai multe achiziții de echipamente medicale la prețuri mult mai mari decât cele de pe piață. Este vorba despre aparatură medicală pentru radiologie, neurochirurgie, ortopedie și cardiologie.

Prejudiciul s-ar ridica la peste 28 de milioane de lei

DNA afirmă că aceste achiziții ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 28,7 milioane de lei pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Diferența reprezintă suma dintre prețurile plătite de spital și cele la care echipamentele puteau fi cumpărate legal.

Procurorii mai susțin că firma respectivă ar fi beneficiat de contracte atribuite cu încălcarea legii, obținând astfel un folos material necuvenit. În dosar este inculpat și administratorul firmei pentru dare de mită și complicitate la abuz în serviciu.

Fostul manager al spitalului din Ploiești și alți inculpați au fost trimiși în judecată

În același dosar a fost trimis în judecată și un economist din cadrul spitalului, ulterior director financiar-contabil. Procurorii spun că acesta ar fi sprijinit derularea achizițiilor, având atribuții de control financiar asupra documentelor.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea prejudiciului. Pentru a asigura recuperarea banilor, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii.

