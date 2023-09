Competiția pentru juniori a avut loc în capitala Irlandei, Dublin, anul trecut, însă imagini de la festivitatea de premiere au apărut abia acum în spațiul public.

În imagini se poate vedea cum gimnastele stau aliniate, așteptând să primească medalia de la un oficial. Toate primesc distincția, în afară de o sportivă de culoare.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Dont skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ

Federația de Gimnastică din Irlanda (GI) a transmis că incidentul era în curs de anchetă înainte ca imaginile să devină publice, iar femeia care le-a oferit copiilor medalii ar fi trecut „din greșeală” peste „singurul cu pielea închisă din rând”. Părinții s-au plâns la momentul respectiv de situație.

The Guardian scrie GI nu și-a luat niciun angajament în declarații publice de a investiga incidentul, de a implementa politici antirasism sau de a îmbunătăți protecția sportivilor de culoare. Și timp de 18 luni, nu și-a cerut scuze familiei.

După ce scandalul a devenit public, Consiliul GI a trimis o scrisoare de scuze familiei, duminică, 24 septembrie.

Ca răspuns, mama fetiței a spus că „scrisoarea a venit tardiv în cazul acestui incident îngrozitor”: „A durat mai bine de un an și au făcut-o doar după ce milioane de oameni din întreaga lume au fost dezgustați de imaginile video”.

După ce a vizionat clipul, Simone Biles (26 de ani), una dintre cele mai mari gimnaste ale tuturor timprilor, a fost impresionată neplăcut și i-a transmis un mesaj video tinerei sportive.

🩷 when this video was circulating, her parents reached out. It broke my heart to see, so I sent her a little video 🩷



there is no room for racism in any sport or at all !!!!