În București dar și în alte orașe din țară, oamenii au ieșit pe străzi după ce George Simion, liderul AUR, i-a îndemnat pe susținătorii săi să se oprească din muncă sau din orice activitate pentru 12 minute joi, 12 februarie, de la ora 12:00.

Câteva sute de susținători AUR, mulți dintre ei pensionari, s-au adunat în Piața Victoriei din București. La un moment dat, între protestatari și jandarmi a izbucnit un conflict, după ce participanții s-au arătat nemulțumiți de montarea gardurilor de protecție. Oamenii au acuzat că sunt încercuiți „ca animalele”, în timp ce jandarmii încercau să le spună că se face acest lucru pentru siguranța lor.

„Gardurile sunt puse pentru că avem trafic auto, iar acest lucru este pentru siguranța dvs. Trebuie să delimităm spațiul dvs de alte persoane. De aceea se pun”, a explicat o femeie jandarm. Cu toate acestea, o pensionară striga: „Puneți-vă gardurile acolo la Bolojan”, în timp ce altul nu asculta de sfaturile jandarmilor, întrebând persistent: „E adevărat că v-au tăiat norma de hrană?”.

Într-un alt filmuleț, un bătrân este surprins tămâind mulțimea, în timp ce în jurul lui se auzeau scandările: „Jandarmeria apără hoția!” sau „Trădătorii”.

În timpul protestului, care s-a prelungit mult peste cele 12 minute propuse de George Simion, participanții au scandat și mesaje precum „Călin Georgescu este președinte” sau „Turul doi înapoi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE