Managerul de la Spitalul Militar din Iași, acuzat că și-a folosit parafa de medic pe mii de documente, fără să aibă aviz de liberă practică

Corneliu Botez a declarat, joi, că Aurelian Corneliu Moraru a utilizat fără a avea dreptul parafa de medic în calitate de președinte al Comisiei de Expertiză Medico-Militară.

Corneliu Botez, fostul manager al Spitalul Militar din Iași

Conform site-ului spitalului, comisia respectivă evaluează capacitatea de muncă în vederea stabilirii aptitudinii față de:

îndeplinirea serviciului militar

în poliție

în sistemul administrației penitenciare

pentru a urma instituții militare de învățământ

după caz, a gradului de invaliditate.

Potrivit fostului manager, medic în cadrul Spitalului Militar din Iași, comisia, care evaluează persoane din Iași, Neamț, Suceava, Botoșani și Vaslui, a emis circa 3.000 de expertize în 2 ani și jumătate.

Corneliu Botez susține că toate documentele medicale eliberate de spital în spețele în care a fost implicat managerul riscă să devină nule.

„A semnat toate documentele comisiei, cum e la o comisie civilă, toate au fost semnate de el în aceste condiții. Noi nu am știut, nu și-a închipuit nimeni că poate să facă cineva așa ceva. El a vrut să fie coordonator al sectorului COVID din spital, a apărut un OUG care spunea specialitățile medicale care pot trata COVID și noi știam că el nu a avut activitate medicală, că nu a practicat medicină. Ne-am uitat să vedem dacă are o specialitate care îi permite să facă asta – vă dați seama ce surprinși am fost”, a declarat Corneliu Botez, fostul manager.



Moraru nu figurează în registrul online al Colegiului Medicilor din România

Acesta susține că a solicitat puncte de vedere de la mai multe filiale ale Colegiului Medicilor din țară, inclusiv de la Colegiul Medicilor din România (CMR), unde i s-a explicat că nu figurează ca având aviz de liberă practică.

Există și un registru online public care reprezintă o bază de date cu toți medicii care au practicat medicina în România. Teoretic, conform legilor în vigoare, dacă un medic a avut eliberat avizul de liberă practică pentru a putea profesa în România chiar și o singură dată, ar trebui să fie găsit în baza respectivă de date.

Practic, mai multe surse consultate de Libertatea arată că sistemul depinde foarte mult de resursa umană care introduce datele – angajații colegiilor din țară – erorile nefiind excluse.

Managerului Spitalului Militar din Iași, Aurelian Corneliu Moraru

În cazul managerului Spitalului Militar din Iași, Aurelian Corneliu Moraru, acesta nu apare în registru cu niciuna dintre cele patru calități pe care le-ar putea avea: activ, inactiv, fost membru sau neconfirmat. Spre exemplu, medicii ieșiți la pensie au statusul „fost membru”, cu mențiunea că „nu are drept de practică”.

Nu poți fi doctor fără aviz de la CMR

Specialiști din Institutul Național de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, consultați de „Libertatea”, au explicat că un manager de spital nu trebuie să fie obligatoriu medic. Conform legii, poată să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior cu profil economico-financiar sau juridic.

Însă, dacă acesta este medic, pentru a putea profesa trebuie să prezinte, anual, aviz de liberă practică din partea Colegiului Medicilor din zona în care este arondat.

„Orice medic care profesează pe teritoriul României, indiferent ce profesează ca doctor, trebuie să fie înregistrat la Colegiul Medicilor din România. Este o cerință expresă a legii, nu poți profesa fără să fii înregistrat la CMR. Iar în cazul unui medic care-și pune parafa pe un document se presupune că are drept și aviz de liberă practică. Spitalul este obligat să ceară, anual, tuturor doctorilor care lucrează la acea instituție avizul de liberă practică, nu se poate altfel. Iar Casa de Asigurări cere avizul de liberă practică oricărui doctor ce este angajat și profesează în sistemul de asigurări”, a declarat Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor din România, filiala Iași.

Moraru menționează în biografie că a activat ca medic

Pentru a putea obține avizul de liberă practică, un medic trebuie să aibă un contract încheiat cu o unitate medicală, care să certifice faptul că practică medicina, și să obțină anual 40 de puncte ECTS, dobândite în urma participării la diferite conferințe, congrese științifice etc.

Absența completă din registrul CMR al lui Aurelian Corneliu Moraru ar trebui să arate, teoretic, că nu a obținut niciodată un aviz de liberă practică și că nu a profesat ca medic în România. În orice caz, sursele noastre au explicat că în prezent acesta nu are un aviz activ.

Conform biografiei publicate pe site-ul Spitalului Militar din Iași, Aurelian-Corneliu Moraru are specializarea de medic primar medicină de familie din septembrie 2008. Aceeași biografie spune că managerul s-ar fi înscris în 2009 la rezidențiat, în dermatovenerologie. Nu se specifică când și dacă a fost finalizat.

În biografie se specifică însă faptul că acesta ar fi profesat ca medic în cariera sa.

„Are peste douăzeci de ani de experiență în coordonarea asistenței medicale (atât profilactice, cât și curative) pentru personalul militar dislocat în campusuri militare, inclusiv localități rurale, izolate, îndepărtate etc. Doctorul Moraru a ocupat mai multe funcții de medic specialist (ofițer) în cadrul unor cabinete şi policlinici medicale din Corpul de Armată Muntenia (Sud). (…) A ocupat funcții de medic specialist/medic primar medicină de familie și a asigurat funcții de medic șef de brigadă, medic de garnizoană şi medic șef al mai multor formațiuni medicale de asigurare a asistentei medicale pentru personalul militar şi familiile acestora din toată Valea Jiului, până în iulie 1997”, se specifică în documentul citat.

Moraru nu comentează: „Este sub demnitatea mea”

Corneliu Botez spune că a făcut sesizare la parchet pentru a clarifica acest caz.

De altfel, mai multe surse din spital și din sistemul medical din Iași ne-au confirmat faptul că există o relație tensionată între cei doi încă din 2017, de când Moraru este manager al Spitalului Militar din Iași.

Contactat telefonic, Aurelian Corneliu Moraru a spus că nu dorește să comenteze acuzațiile. „Este sub demnitatea mea”.

Moraru a confirmat relațiile tensionate pe care le are cu predecesorul său din fruntea Spitalului Militar din Iași, Corneliu Botez. „A depășit linia roșie”, a mai spus Aurelian Corneliu Moraru, care și-a angajat o casă de avocatură pentru a-l da pe colegul său în judecată.

Aurelian Corneliu Moraru a precizat, joi, că va trimite un comunicat de presă în care va explica fiecare aspect contestat. Până la momentul publicării articolului nu a fost primit acest comunicat.



