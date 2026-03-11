Totul a început cu demolarea unui zid

Potrivit Daily Mail, conflictul a pornit de la planurile unui cuplu de a transforma radical o casă de aproape 850.000 de lire sterline din Hampton Village, Richmond-upon-Thames. Scandalul a început pe 5 iulie 2024, când Julia Stafford și soțul ei, avocat de profesie, au început lucrările la proprietatea lor. Cei doi primiseră aprobare pentru extinderea masivă a casei edwardiene, o fostă clădire de utilități transformată în locuință.

Cuplul însă nu avea autorizație să demoleze zidul de la limită pentru a crea o intrare cu poartă pentru șantier. Chiar și așa, potrivit vecinilor, lucrările au început, iar în instanță au fost prezentate imagini cu Julia în timp ce sparge zidul cu un târnăcop.

Momentul filmat: femeia țipă și lovește spre vecin

Certurile au luat amploare când femeia a vrut să dărâme zidul și să ridice un gard de securitate. Un vecin de 65 de ani s-a agățat de o balustradă metalică pentru a bloca lucrările, iar momentul a fost surprins de camerele video din fața casei. În imagini, femeia apare nervoasă, țipă la vecin și lovește cu piciorul în direcția lui, încercând să îl îndepărteze, în timp ce acesta încearcă să țină gardul pe loc. La un moment dat, o bucată de balustradă cade la pământ, iar ea ea îl ironizează și pe bătrân, spunând că „riscă să facă infarct” dacă continuă să îi blocheze lucrările.

În aceeași filmare, femeia nervoasă este auzită strigând către o altă vecină care protesta: „Asta se întâmplă dacă îi dau drumul! Femeie proastă!”

Vecinii au protestat luni întregi

Mai mulți locuitori din micuța stradă Hill House Drive s-au opus proiectului, în special pentru că se temeau că dezvoltarea subterană planificată ar transforma strada liniștită într-un traseu pentru camioane și utilaje grele.

„Ar fi schimbat complet comunitatea. Am fi avut camioane uriașe care urcă și coboară pe stradă, iar aici copiii merg cu bicicleta și se joacă”, a mărturisit o vecină, care locuiește acolo de 27 de ani, în instanță.

În apropierea străzii există chiar și un indicator care avertizează că drumul este „nepotrivit pentru camioane de mare tonaj”.

Vecinul a fost condamnat

Deși conflictul a pornit de la lucrările contestate, procesul s-a întors împotriva lui Robin Christie, iar judecătorul decis că acesta a depășit limitele protestului și l-a condamnat pentru hărțuire.

El riscă acum până la 26 de săptămâni de închisoare, iar sentința finală urmează să fie pronunțată.

„Reputația mea este distrusă. Sunt devastat de tot ce s-a întâmplat”, a spus bărbatul după proces.

Procurorii au susținut că acțiunile lui au provocat „un prejudiciu major” victimei.

În ciuda condamnării, locuitorii din zonă spun că au câștigat în cele din urmă disputa. Lucrările la proiect au fost oprite, iar casa cuplului care se pare că s-a separat a fost scoasă din nou la vânzare pentru aproape 1 milion de lire sterline.

„Există un sentiment uriaș de ușurare”, a spus o locatară. „Dar până când casa va fi vândută și vor pleca, nimeni nu se poate relaxa cu adevărat.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE