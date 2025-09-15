Scandalul a izbucnit în timpul zborului între aproximativ 25-30 de cetățeni din Israel, de confesiuni diferite. Sursa citată sugerează că unii pasageri au început să se roage, enervându-i pe ceilalți, lucru care a declanșat conflictul.

La sosirea pe aeroportul din București, echipajul a solicitat prezența poliției de frontieră la bord. Autoritățile au fost anunțate în jurul orei 1.00 de către dispeceratul aeroportului.

Polițiștii de frontieră au identificat șapte persoane implicate direct în incident. Acestea au fost verificate și sancționate cu amenzi de 4.000 de lei fiecare pentru tulburarea ordinii publice.

O anchetă penală a fost deschisă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului. Cele șapte persoane identificate urmează să fie audiate în zilele următoare.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat persoane rănite și nu a fost necesară intervenția echipajelor medicale.

