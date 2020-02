De Raluca Diaconu,

Într-o imagine apare o femeie care anunță că vinde pe grupul de Facebook ”mami vinde – mami cumpără” mai multe măști medicinale de protecție. Cere 100 de lei pe o cutie cu 50 de măști fabricate în Germania sau 2 lei pe bucată.

În cealaltă imagine, postată pe 4 decembrie 2019, tânăra apare în timp ce-și făcea selfie din liftul Spitalului Județean Timișoara, cu descrierea ”Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia. #Artistotel”. Era un ”check-in” la locul de muncă.

De aici, s-a tras concluzia că tânăra este asistentă la Spitalul Județean Timișoara.

Managerul spitalului: ”A făcut practică la noi”

Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Pătrașcu, ne-a spus că tânăra nu este asistentă în spitalul pe care-l conduce. ”Ea a făcut practică la noi, că este la Școala Postliceală Ana Aslan. Anul trecut a făcut poză în spital… Nu mai face practică, dar având în vedere faptul că a făcut și noi avem contract de colaborare cu Liceul Ana Aslan, am avut posibilitatea să îi facem această mustrare și i-am făcut-o”, a explicat pentru Libertatea directorul instituției.

Raul Pătrașcu susține că măștile scoase la vânzare de tânără pe Facebook nu sunt din rezervele spitalului, pentru că unitatea sanitară are alt furnizor.

”Măștile nu sunt din spital, nu știu de unde le-a luat doamna. Însă doamna a fost mustrată disciplinar și i-a fost explicat clar faptul următor: conform regulamentului interior și a legislației în vigoare, spitalul județean nu este piață de reclamă pentru orice fel de produse. I s-a recomandat să ia măsuri și pe viitor să nu mai facă astfel de reclame. Sigur, noi nu putem cenzura spațiul public, însă putem mustra personalul”, ne-a mai spus Pătrașcu.

Femeia a explicat și ea pe Facebook că ea nu este angajată a sistemului medical din România și că măștile sunt din rezerva proprie.

”Se pare că nimeni nu se interesează cu adevărat care e adevărul! În primul rând, nu sunt nicio angajată a niciunui sistem medical din țara asta. În al doilea rând, produsele la care am făcut referire nu sunt furate… ba mai mult, nici măcar nu se găsesc pe teritoriul României. Iar în al treilea rând rog pe toată lumea să nu mai vorbească și să nu mai jignească! Sau, și mai grav, îmi aduc niște acuzații foarte grave pentru că ce s-a scris e o mare minciună! Pur și simplu am avut câteva produse acasă pe care le-am dat eu, cum am vrut eu, pentru că am văzut că se caută și se cere! Nu am făcut nicio crimă și nu sunt doar eu singura persoană în țara asta care a pus la vânzare asemenea lucruri!”.

