De Iulian Budușan,

Grupul auto german susține că această soluție este una “corectă” și că banii vor fi acordați clienților într-o singură tranșă începând din martie.

În urmă cu o săptămână, o instanță din Germania anunța că Volkswagen va relua negocierile cu asociația clienților din Germania care au fost afectați de scandalul Dieselgate, cu scopul de a ajunge la un consens.

Negocierile au eșuat în primă fază, după ce VW a oferit despăgubiri în valoare de 830 de milioane de euro, iar asociația VZBV a spus că VW nu ar fi oferit despăgubiri adecvate pentru clienți.

Până la urmă, clienții au cedat și au acceptat oferta de 830 de milioane de euro, conform unui anunț oficial al grupului Volkswagen.

“Acest acord reprezintă vești bune pentru clienți,” au transmis oficialii companiei, spunând că soluția este una “corectă”.

Volkswagen susține că banii vor ajunge la circa 260.000 de persoane, într-o singură tranșă, începând cu luna martie.

La momentul izbucnirii Dieselgate în 2015, circa 2.4 milioane de mașini din Germania erau echipate cu acele softuri ilegale. În 2016, VW a fost de acord să plătească despăgubiri de 25 de miliarde de dolari către clienții din Statele Unite. Grupul a spus atunci că proprietarii din Germania nu au o bază legală pentru a cere despăgubiri ca în cazul clienților americani.

Procurorii din Germania au făcut noi percheziții la Porsche, cel mai important acționar Volkswagen, pentru a descoperi noi dovezi în cazul Dieselgate, notează publicația The Verge.



