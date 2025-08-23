Până la 23 august au fost instalate patru astfel de scanere, urmând ca procesul să continue în perioada imediat următoare. Deocamdată, regulile rămân neschimbate: pasagerii trebuie să scoată din bagaje dispozitivele electronice, iar lichidele peste 100 ml rămân interzise. Autoritățile estimează că restricțiile ar putea fi ridicate după 1 septembrie sau la finalizarea implementării complete a noii tehnologii.

Limitarea privind lichidele și gelurile se aplică în prezent la nivelul tuturor aeroporturilor europene, iar eliminarea ei depinde de instalarea acestui tip de scanere. Procesul este gradual și se desfășoară în funcție de capacitatea fiecărui aeroport de a adopta echipamentele moderne.

În România, noile scanere sunt deja funcționale la aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București. În anii următori, ele urmează să fie introduse și pe alte aeroporturi din țară. În paralel, Compania Națională Aeroporturi București a modernizat și scanerele pentru verificarea pasagerilor, la toate punctele de control de securitate de pe Aeroportul Otopeni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE