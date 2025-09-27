ADEPT a examinat toate combinațiile posibile la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025, ținând cont de valorile comune și divergențele dintre formațiunile cu șanse de a intra în Parlament.

Posibile rezultate electorale la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025

Patru formațiuni politice din Republica Moldova ar putea intra în Parlament, conform sondajelor: două partide și două blocuri electorale. Acest lucru ar putea duce la mai multe formule de guvernare.

O majoritate PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate, care se află acum la guvernare şi o susţine pe preşedinta Maia Sandu – n.r.) este considerată probabilă, dar nu certă.

În schimb, o majoritate BEP (Blocul Electoral Patriotic, care reuneşte partide proruse – n.r.) este mai puțin probabilă, dar nu imposibilă.

Cel mai probabil scenariu, potrivit ADEPT, este că nicio formațiune nu va obține majoritatea, necesitând formarea unei coaliții.

Ce coaliții se pot forma după alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025

Experții au analizat potențialele alianțe, luând în considerare teme sensibile precum integrarea europeană, denumirea limbii, conflictul transnistrean, independența energetică, neutralitatea și reforma justiției.

O alianță între PAS și Blocul Alternativa (format în jurul primarului Chișinăului, Ion Ceban) are cea mai mare probabilitate, ambele susținând integrarea europeană.

O coaliție BEP-Alternativa are o probabilitate moderată, la fel ca și o alianță PAS-Partidul Nostru (Renato Usatîi). Mai puțin probabilă este o coaliție BEP-Partidul Nostru.

„Există o probabilitate destul de înaltă că vom avea o guvernare monocoloră, dar aceeași probabilitate persistă și pentru o guvernare de coaliție. O coaliție proeuropeană poate avea loc în formula PAS cu Blocul Alternativa. Marea problemă între eventuale relații dintre PAS și Alternativa sunt relațiile interpersonale care sunt foarte, foarte proaste. Este extrem de dificil să admitem că după ce și-au dat săgeți foarte ascuțite în această campanie electorală mai există spațiu să stea împreună și să salveze ceea ce și unii, și alții consideră de importanță strategică – integrarea europeană”, a declarat Igor Boțan, directorul executiv al Asociației ADEPT.

Pe baza sondajelor existente, ADEPT estimează următoarea distribuție a mandatelor:

PAS: 47 mandate

Blocul Electoral Patriotic: 35 mandate

Alternativa: 10 mandate

Partidul Nostru: 9 mandate

Riscuri și scenarii alternative, după scrutinul din Republica Moldova

Experții avertizează asupra riscului ca viitorii deputați să nu ajungă la un consens, ceea ce ar putea fi catastrofal pentru țară.

Nu este exclus un scenariu georgian (amânarea proiectului european și îmbunătățirea relațiilor cu Moscova) sau organizarea de alegeri anticipate.

„Există o mare șansă ca, din păcate, în jumătate de an sau un an să fie anticipate. O să fie consecințe pentru Moldova, dar e mai bine decât să fie un Parlament pro-rus. Moldova va fi izolată, o să se agraveze criza economică, cetățenii o să se confrunte cu inflația și tinerii vor migra și mai mult din țară în UE”, spune expertul ucrainean Rostislav Klimov.

Un factor important de luat în considerare este procentul ridicat de alegători indeciși – aproape 40% nu știu pe cine să voteze duminică, conform datelor prezentate.

