Berea a reprezentat 45% din vânzările de alcool pentru consum la domiciliu în Franța între 2019 și 2023, potrivit biroului național pentru produse agricole. Aceasta este cu 5% mai mult decât vânzările de vin liniștit și spumant în aceeași perioadă. Gospodăriile franceze cumpără, de asemenea, mai multe volume de bere, achiziționând în medie 26 de litri pe an, comparativ cu 24 de litri de vin pe an, relatează The Telegraph.