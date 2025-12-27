Conform unei actualizări publicate pe pagina de asistenţă a conturilor Google, utilizatorii au acum posibilitatea de a înlocui adresa Gmail existentă cu una nouă, fără a fi necesară crearea unui cont separat. În prezent, această opţiune este disponibilă doar pe versiunea în limba hindi a paginii de asistenţă, ceea ce sugerează că lansarea ar putea începe cu India şi alte pieţe vorbitoare de hindi, urmând să fie extinsă ulterior la nivel mondial.

Conform noii politici, vechea adresă Gmail va fi păstrată automat ca alias, iar e-mailurile trimise către aceasta vor continua să fie primite. Adresa iniţială va rămâne valabilă pentru autentificarea în servicii precum Google Drive, Maps sau YouTube. Datele utilizatorului, inclusiv e-mailurile, fotografiile şi mesajele, nu vor fi afectate de schimbare.

Anterior, schimbarea adresei Gmail necesita crearea unui cont complet nou şi transferarea manuală a datelor, un proces complicat care afecta deseori aplicaţiile şi serviciile conectate. Noua funcţie simplifică acest proces semnificativ.

Există totuşi unele limitări. După modificarea adresei, utilizatorii nu pot crea o altă adresă Gmail nouă timp de 12 luni şi nici nu pot şterge adresa recent aleasă. De asemenea, vechea adresă poate fi reutilizată ulterior în cadrul aceluiaşi cont, conform unei traduceri automate a paginii de suport.

Deocamdată, Google nu a emis un comunicat oficial referitor la această schimbare. Informaţia a fost descoperită iniţial de utilizatori pe forumuri şi în comunităţi tech, iar compania nu a oferit detalii despre calendarul sau regiunile prioritare pentru implementare.

