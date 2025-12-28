Intervenție transformată într-un coșmar, după un apel la 112

Incidentul a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, pe 15 decembrie, în parcarea Lillaz din Cogne, provincia Valle dAosta, Italia.

Carabinierul Antonio Graziano, originar din Cosenza, a intervenit împreună cu un coleg în urma unui apel la 112 făcut de o turistă franceză în vârstă de 41 de ani.

Femeia se afla la volanul unei mașini electrice care nu mai pornea, posibil din cauza frigului care ar fi descărcat bateria.

După ce au ajutat-o să pornească mașina, ofițerii au invitat-o ​​pe șoferiță să-i urmeze până la o parcare din apropiere pentru a reîncărca bateria autoturismului. Doar că, în timp ce agenții se apropiau de vehicul pe jos, pentru a oferi asistență, femeia a pornit brusc, încercând să îi lovească.

Unul dintre carabinieri a reușit să se ferească, însă Antonio Graziano a fost lovit în plin, strivit între mașină și un zid, apoi lovit din nou în timp ce șoferița încerca să îl lovească și pe celălalt militar.

Polițistul călcat intenționat s-a ales cu piciorul amputat

Carabinierul rănit a fost internat de urgență și transferat ulterior la Centrul de Traumatologie Ortopedică (CTO) din Torino, unde medicii au încercat să îi salveze piciorul stâng printr-o a doua intervenție chirurgicală, conform relatării publicației Il Giorno.

Din nefericire, operația nu a avut succes, iar medicii au fost nevoiți să procedeze la amputare.

În prezent, Antonio Graziano se află internat la terapie intensivă, în afara oricărui pericol vital. Prognosticul său este de 120 de zile, având în vedere și traumatismele grave suferite la nivelul bazinului și toracelui. După stabilizare, va fi transferat într-o secție de recuperare și reabilitare.

Turista franceză, sub arest în psihiatrie

Femeia care a provocat incidentul se află internată sub arest într-o secție de psihiatrie, fiind acuzată de tentativă de omor și ultraj împotriva unui funcționar public.

Conform primelor evaluări medicale, starea sa psihică este grav compromisă.

Parchetul solicitase inițial arest preventiv în penitenciar, însă autoritățile au decis internarea într-o unitate medicală specializată, după ce femeia a fost sedată.

În urmă cu cinci ani, o tânără psiholog de 33 de ani a accidentat intenţionat un poliţist aflat pe motocicletă care o urmărea pe Calea Eroilor din Buzău. Agentul observase defecţiuni la sistemul de semnalizare şi a încercat să o oprească, însă femeia nu a oprit.

Polițiștul a plecat în urmărirea ei, iar la ieşirea din municipiul Buzău spre Ploieşti, tânăra a virat spre stânga ca să-l lovească, moment în care motocicleta lui a fost proiectată într-un autoturism. În urma impactului, motocicleta a explodat, iar poliţistul a fost rănit.