Criza forței de muncă în domeniul zootehnic

Conform Institutului Național de Statistică din Spania, numărul exploatațiilor zootehnice din țară a scăzut cu 10,5% între 2020 și 2023. Această situație este cauzată de lipsa de înlocuire între generații și abandonul mediului rural. Tinerii aleg să lucreze în mediul urban și abandonează ideea meseriilor din domeniul zootehnic sau al agriculturii.

Pedro Luna, coordonatorul și unicul profesor al Școlii de Ciobani, descrie situația disperată a multor crescători de animale. Acesta spune că fermierii sunt disperați să găsească forță de muncă. De cele mai multe ori, timpul este scurt și au nevoie să găsească pe cineva în termen de o lună sau vor închide.

„Sunt la capătul puterilor. Ori găsesc pe cineva, ori într-o lună trebuie să închidă afacerile. Cererile lor sunt disperate, sunt aproape niște apeluri la ajutor”, a explicat Pedro Luna, coordonatorul și unicul profesor al Școlii de Păstori.

Cum arată structura cursurilor pentru ciobani

În 2022, a fost înființată Școala de Păstori din Castilla-La Mancha pentru a ajuta sectorul zootehnic să facă față lipsei de forță de muncă. Instituția oferă cursuri practice de 25 de ore, în care se predau noțiunile fundamentale ale meseriei de cioban. Peste 300 de elevi au trecut deja prin sălile de clasă itinerante ale școlii.

Luna a explicat conținutul cursurilor și materiei pe care persoanele care vor să devină ciobani calificați le învață la școală.

„Nu învață să facă formulări de furaje, dar învață cum să optimizeze ziua de lucru. Se hrănesc animalele, se mulg și dacă rămân ore, se fac sarcini de întreținere: reparații de lăcătușerie, reparații de scurgeri pentru a evita pierderile din cauza problemelor bacteriologice”, spun el.

Profilul candidaților interesați de meseria de cioban

Datorită salariului și condițiilor de muncă – 1.350 de euro pe lună pentru 40 de ore pe săptămână – doar aproximativ 15% dintre elevii înscriși la cursuri sunt spanioli.

Restul sunt solicitanți de azil sau refugiați din afara UE, iar mai mult de jumătate sunt din Africa subsahariană, mulți având experiență anterioară în sector.

Luna laudă calitățile acestor elevi: „Sunt băieți musulmani, nu beau alcool, nu stau treji noaptea. Sunt oameni foarte nobili și muncitori, iar un crescător de animale nu vrea lucrători problematici”.

Soury Diakite, în vârstă de 26 de ani, și Mouriba Diara, în vârstă de 25 de ani, ambii din Mali, lucrează ca ciobani într-o exploatație ovină din Moral de Calatrava (Ciudad Real). Ei au venit în Spania fugind de război și au găsit o oportunitate în sectorul zootehnic.

Mouriba explică situația lor ca imigranți în Europa: „În țara noastră abia am studiat. Am fost doar la școala primară, așa că trebuie să lucrăm în ce găsim”. Benjamín Gutiérrez, un bolivian de 53 de ani, este acum responsabil în ferma unde lucrează Soury și Mouriba. El a trecut și prin școala de păstori și observă: „Se adaptează și învață repede”.

Provocări și oportunități

Orlanda Zapata, un columbian de 35 de ani, a ajuns la o fermă de îngrășare din Daimiel după ce a trecut prin școala de ciobani calificați. El subliniază dificultățile cu care se confruntă mulți proprietari în găsirea de lucrători „cu acte”. Zapata estimează că 80-90% dintre colegii săi sunt imigranți ca el.

Luna explică că tinerii spanioli care se aventurează în aceste cursuri de obicei abandonează meseria. Puținii care se înscriu sunt de obicei copii ai crescătorilor de animale care vor să preia afacerea familiei, „deși modernizând exploatația”.

Nacho Gómez, coordonatorul Fundației CEPAIM în Ciudad Real și Bolaños de Calatrava, subliniază importanța imigranților pentru comunitățile rurale: „Avem nevoie de ei. Ceea ce oferă persoanele migrante țesutului social și productiv din țara noastră este esențial. Sunt persoane care vin să înceapă un proiect de viață, să contribuie într-un teritoriu unde depopularea are un impact brutal”.

Luna adaugă că zonele care se depopulează cel mai mult „sunt regiunile zootehnice și, în special, cele unde sunt ferme în plină expansiune”. El consideră că pierderea de teren agricol fertil și de CO2 sub formă de pășuni este cea mai mare problemă ecologică a Spaniei.

Ce soluții au găsit spaniolii pentru viitor

Coordonatorul școlii de ciobani argumentează că abandonul mediului rural ar putea fi inversat prin adoptarea unui model de zootehnie care, pe lângă prevenirea incendiilor, ar ajuta și la fixarea populației, atrăgând noi locuitori în aceste zone.

În această ecuație, persoanele migrante, „cărora nu le vor cădea inelele din cauza situației pe care o traversează”, servesc ca suport pentru multe dintre aceste teritorii.

Ce salariu are un cioban în Spania

În regiunile rurale din Spania, salariile pentru un cioban sunt în general mai mici decât media națională, situându-se în jurul a 1.200 – 1.800 euro pe lună, în funcție de zona și condițiile de muncă.

Regiunile mai puțin dezvoltate economic, cu infrastructură mai redusă, precum Insulele Canare, au salarii medii mai mici, în jur de 1.400 – 1.500 euro pe lună, comparativ cu regiuni precum Madrid sau Țara Bascilor, unde salariile medii depășesc 2.000 euro lunar.

Salariul mediu brut în Spania la nivel general este în jur de 2.100 – 2.200 euro pe lună, însă în sectorul ospitalității și muncilor necalificate, la care ar putea fi încadrat și ciobanul, salariile sunt sub media națională, în jur de 1.300-1.400 euro pe lună.

