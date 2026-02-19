Iată cum se va desfășura activitatea școlară în cele două județe afectate:

Județul Galați: toate școlile trec în format online

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis ca, joi, activitatea didactică să se desfășoare exclusiv online în toate unitățile de învățământ din județ, inclusiv în municipiul Galați. Măsura a fost luată pentru a reduce riscurile din trafic cauzate de carosabilul dificil.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a făcut un apel către cetățeni pentru a sprijini eforturile autorităților:

„În condițiile în care trebuie facilitate operațiunile de deszăpezire aflate în plină desfășurare, este important să evitați pe cât posibil folosirea mașinilor personale și să utilizați mijloacele de transport în comun. Ne ajută și pe noi să intervenim eficient, iar pe dumneavoastră să ajungeți mai repede și în siguranță la destinație”.

Școli închise în județ, online în municipiul Brăila

Situația este similară și în județul vecin, însă cu mici diferențe de aplicare, conform informărilor transmise de Ministerul Educației pe baza datelor de la inspectoratele școlare:

Municipiul Brăila: Școlile sunt închise fizic, dar cursurile se vor desfășura integral în format online.

Restul județului: Activitatea didactică cu prezență fizică este suspendată în toate unitățile de învățământ din mediul rural și din orașele Ianca, Făurei și Însurăței, cursurile urmând să fie mutate, de asemenea, în sistem online.

Autoritățile recomandă părinților și elevilor să țină permanent legătura cu diriginții și învățătorii pentru detaliile tehnice legate de conectarea la platformele educaționale.

