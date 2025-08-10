Consultații gratuite, direct pe plajă

În cinci stațiuni de la malul mării, Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia, vor fi amplasate corturi medicale în care 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și, pentru prima dată, pneumologi vor oferi screening gratuit.

Campania este organizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și, în premieră, Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

„Dacă sunteți la mare sau aveți rude ori prieteni pe litoral, îi așteptăm să profite de aceste consultații gratuite, menite să prevină și să depisteze la timp bolile”, a transmis rectorul UMFCD, prof. dr. Viorel Jinga, pe Facebook.

Programul și locațiile punctelor de screening

Consultațiile vor fi disponibile între 11 și 15 august, în intervalele orare 09:00 – 12:00 și 15:00 – 18:00, iar pe 16 august doar dimineața. Locațiile exacte ale corturilor medicale sunt:

Olimp – plajă lângă Punct de Observație Salvamar / Hotel Meduza

Neptun – plajă în zona punct Salvamar

Jupiter – plajă lângă Punct de Observație Salvamar

Saturn – plajă lângă punct SMURD

Mangalia – plajă în zona punct Salvamar

A cincea ediție a campaniei

Aceasta este a cincea ediție a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” desfășurată pe litoral, inițiativă prin care medicii încearcă să aducă prevenția mai aproape de oameni, chiar și în vacanță.

Organizatorii spun că scopul este depistarea timpurie a bolilor și încurajarea populației să își facă periodic controale, pentru a evita complicațiile pe termen lung.

