Se scumpeşte apa în București. Cât vor plăti în plus locuitorii din Capitală

Investiția totală se ridică la aproximativ 500 de milioane de euro, iar măsura include și majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metru cub.

Rețele modernizate în București și protecție împotriva inundațiilor

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a detaliat principalele obiective ale proiectului: modernizarea a 221 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului.

„Două treimi din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului”, a explicat edilul din București.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Un alt punct-cheie al proiectului îl constituie măsurile de protecție împotriva inundațiilor cauzate de ploile torențiale. Acestea presupun construirea de bazine de retenție pentru gestionarea surplusului de apă în zonele inundabile, dar și implementarea unor stații locale de pompare.

„Este nevoie de bani pentru viitor, pentru a face aceste investiții. Sistemul de canalizare trebuie extins; nu mai face față, mai ales că Bucureștiul s-a dezvoltat mult, fie organic, fie mai puțin organic”, a adăugat Ciucu.

Ciprian Ciucu anunță tarife mai mari la apă în București

Odată cu implementarea acestui program, prețul apei în București va crește cu 0,85 lei pe metru cub, ceea ce se traduce printr-o majorare medie de aproximativ 28 de lei lunar pentru o familie.

„În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară. Creșterea este suportabilă, iar beneficiile sunt esențiale. Investițiile vor aduce îmbunătățiri pe parcursul următorilor zece ani”, a subliniat primarul general.

Negocieri și planuri pe termen lung

Roxana Ionescu, directorul general al Direcției Servicii Publice, a precizat că actul adițional este rezultatul unor negocieri care au avut loc între ianuarie 2025 și august 2026.

„Schimbările profilului precipitațiilor impun redimensionarea rețelelor de canalizare și construirea unor bazine de retenție acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic și financiar”, a explicat aceasta.

Noul program de investiții include și coordonarea lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu cele de apă și canalizare.

„Programul actual de investiții obligatoriu este deja implementat în proporție de 66%, spre finele anului 2026. Restul proiectelor sunt într-un grad de maturitate ridicat”, a mai declarat Ionescu.

Din bugetul total de 500 de milioane de euro, 220 de milioane vor proveni din fondurile Municipiului București, iar 300 de milioane vor fi asigurate de concesionarul Apa Nova.