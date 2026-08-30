Două motoare de excavator și aproximativ 1.600 CP

JCB Hydromax nu este o mașină de serie, ci un vehicul de record lung de aproximativ 9,75 metri. Partea neobișnuită este însă originea motoarelor.

În centru se află două motoare cu ardere internă alimentate cu hidrogen și bazate pe propulsoarele pe care JCB le folosește deja pentru utilajele sale. Fiecare a fost modificat să dezvolte aproximativ 800 CP, pentru un total de circa 1.600 CP. Puterea ajunge la toate cele patru roți prin două transmisii și un sistem special de ambreiaje.

Ricardo, una dintre companiile implicate în proiect, spune că motorul de serie a fost dus de la aproximativ 74 CP la 800 CP și, în același timp, a fost ușurat cu circa 100 kg. Prodrive s-a ocupat de construcția mașinii, iar Xtrac de transmisie.

JCB investește de aproximativ cinci ani în motoare cu ardere pe hidrogen, într-un program de aproximativ 100 de milioane de lire sterline.

A mers cu 663 km/h într-una dintre curse

Recordul a fost stabilit pe Bonneville Salt Flats, celebra întindere de sare din Utah unde sunt încercate de peste un secol unele dintre cele mai rapide vehicule din lume.

Regulile FIA cer două treceri în direcții opuse. Hydromax a înregistrat 644,7 km/h într-o direcție și 663,2 km/h în cealaltă. Media celor două, cea care contează pentru record, a fost de 653,909 km/h.

Vechiul record FIA pentru un vehicul cu motor cu ardere internă alimentat cu hidrogen era de numai 298,5 km/h și fusese stabilit de BMW H2R în 2004. Hydromax a depășit inclusiv recordul de aproximativ 488 km/h al vehiculelor cu pilă de combustie cu hidrogen.

Ca reper, un avion ușor precum Cessna 172 zboară în croazieră cu puțin peste 200 km/h, iar chiar multe avioane mici și rapide cu elice rămân mult sub 654 km/h. Hydromax nu zboară, evident, dar viteza pune recordul într-o perspectivă mai ușor de înțeles.

La volan a fost omul care a depășit viteza sunetului pe uscat

Pilotul este la fel de interesant ca vehiculul. Andy Green, fost pilot al Royal Air Force, este omul care deține și recordul absolut de viteză pe uscat.

În 1997, Green a condus ThrustSSC cu 1.227,985 km/h și a devenit prima și, până astăzi, singura persoană care a depășit bariera sunetului pe uscat.

Tot Green a condus în 2006 JCB Dieselmax, care a stabilit recordul mondial pentru un vehicul diesel cu 563,4 km/h. Exact 20 de ani mai târziu, s-a întors la Bonneville și a mers și mai repede folosind hidrogen.

Recordul nu înseamnă că vom vedea curând mașini de stradă cu hidrogen mergând cu asemenea viteze. Este mai degrabă o demonstrație tehnologică pentru motoarele cu ardere internă alimentate cu hidrogen, într-o perioadă în care producătorii încă încearcă să stabilească unde această tehnologie are sens față de baterii și combustibilii clasici.

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