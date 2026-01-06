Anunțul a fost făcut de viceprimarul Brașovului, Dan Ghița care a precizat că de mercuri se va putea folosi Drumul Roșu pe întreaga sa lungime:

„Adică, o să putem coborî până la gondolă sau, dacă dorim, putem să ajungem pe pârtia Bradul, tot din Drumul Roșu, pe varianta Bradu. Astfel putem ajunge, pe pârtie, la telecabina Capra Neagră și la telescaunul de acolo”.

Astfel, schiorii vor putea coborî până în Poiana Brașov având la dispoziție următoarele variante:

Drumul Roșu, ieșire spre varianta bradul, coborâre pe partea inferioară a pârtiei Subteleferic. Stație telegondolă;

Drumul Roșu, ieșire variantă spre Subteleferic, telegondolă;

Drumul Roșu, variantă 3D, Drumul Albastru, telegondolă;

Drumul Roșu, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră.

De asemenea, se schiază în continuare în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE