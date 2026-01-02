Zonele în care se schiază

„S-a deschis sezonul de schi în Poiana Braşov. Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum şi pe pârtiile Kanzel şi Doamnei, cu ieşire în Drumul Roşu, apoi către telescaunul Ruia”, anunţă, vineri, dimineaţă, Primăria Braşov.

Conform autorităților, în partea inferioară se schiază pe pârtiile pentru începători Bradul şi Stadion.

De asemenea, Primăria Braşov anunţă că circulă următoarele mijloace de transport pe cablu: Telegondola, Telecabina Capra Neagră, Telescaun Ruia, Teleschiurile Stadion şi Bradul.

În stațiunea Poiana Brașov, abonamentul de sezon pentru adulți a crescut semnificativ: costă 5.500 de lei pentru sezonul 2025-2026 (față de 5.000 de lei în 2024) și 3.300 de lei pentru copii. O singură urcare și coborâre cu telecabina costă 70 de lei, potrivit Observator News.

Hotelurile din Brașov fac reduceri de Revelion, după ce au rămas fără turiști

Pentru prima dată după mulți ani, stațiunile montane din județul Brașov nu au mai fost complet ocupate în perioada de Revelion. Hotelierii au scos la vânzare, pe ultima sută de metri, camerele rămase libere, cu reduceri de până la 30%, în încercarea de a atrage turiștii care au amânat rezervările din cauza prețurilor ridicate, potrivit Știrile PRO TV.

În Poiana Brașov, gradul de ocupare a coborât la aproximativ 60-70%, iar unele hoteluri au aplicat reduceri de 15-30%. Însă chiar și după aplicarea reducerilor, o familie cu un copil trebuie să achite 8.900 de lei pentru trei nopți, la unele hoteluri, iar cererea rămâne scăzută.





