”Am fost astăzi la Lviv, Ucraina, cu echipa CORE, făcând strategii cu guvernanţa locală şi ONG-uri pentru a extinde programele noastre din ţară. Am avut o întâlnire bună cu guvernatorul Maksym Kozytskyy”, a scris actorul în dreptul postării sale de pe Twitter, atașând și o fotografie alături de şeful administraţiei regionale din Lviv, Maxim Kozitsky.

I was in Lviv, Ukraine today with CORE team, strategizing with local governance & NGOs to scale up our in-country programs. Good meeting with Gov. Maksym Kozytskyy. To learn more go to https://t.co/snKeUz99Fm or text “CORE” to 24365 to donate. pic.twitter.com/ASHavYHlvy