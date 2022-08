Liberalii au atras atenția că, după verificările Curții de Conturi, au fost constatate mai multe nereguli la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, printre care plăţi duble pentru serviciile de salubritate, contracte pentru sortarea deșeurilor întocmite fără acordul Consiliului Local și contracte de consultanţă cu cabinete de avocatură fără respectarea legii privind achiziţiile publice, cu toate că primarul susținuse că cei de la Curtea de Conturi nu au găsit nimic ilegal.

În acest context, PNL Sector 1 a transmis că, în loc să publice raportul Curţii de Conturi, „care a constatat încălcarea flagrantă şi continuă a legii”, „primarul-scandal” al sectorului 1 se lansează în „atacuri penibile, într-un circ deja caracteristic pentru mandatul său”.

„O somăm pe Armand să publice urgent raportul complet al Curţii de Conturi, pe care îl ţine ascuns, şi să îşi asume public abaterile flagrante de la lege, care caracterizează primii doi ani din mandatul său. Ne dezicem complet de acţiunile abuzive şi ilegale ale primarului, pe care, de altfel, le-am semnalat în zeci de rânduri”, a declarat Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, într-un comunicat.

Burduja a acuzat că Clotilde Armand „blochează abuziv toate proiectele iniţiate de Partidul Naţional Liberal” și a precizat că „grupul consilierilor PNL Sector 1 se va abţine în bloc de la toate proiectele iniţiate de primar până când legea nu va fi respectată”.

Recomandări

Ce spune Clotilde Armand

În replică, Clotilde Armand a transmis pe Facebook că „PNL Sector 1 a anunţat prin ministrul cercetării și al digitalizării (n.red. – Sebastian Burduja) că se abţine de la toate voturile din ședința de Consiliu Local, mai puțin de la cele care privesc bani mai mulți pentru societatea Romprest”.

Afirmațiile edilului vin în contextul în care, în ședința de astăzi, 12 august, a Consiliului Local al Sectorului 1, au fost depuse proiecte care vizează mai multe domenii, precum investiții în infrastructură și mediu, digitalizarea administrației și atragerea de fonduri europene.

„O parte din aceste proiecte au fost incluse din nou pe ordinea de zi după ce au fost respinse de mai multe ori de consilierii locali ai alianței PNL-PSD”, a mai scris Clotilde Armand pe Facebook, vineri, 12 august.

Cu o zi în urmă, Armand a susținut că inspectorii Curţii de Conturi au verificat pentru a doua oară în acest an activitatea Primăriei, dar nu au găsit nimic ilegal. „A fost Curtea de Conturi (bună ziua, dle Busuoic, dle Ilie Sîrbu, dle Bădălău & co) în control la Primăria Sectorului 1 (a doua oară în mai puţin de un an). Minunat. N-avem nimic de ascuns. Doar că timpul petrecut cu inspectorii blochează o mare parte din activitatea funcţionarilor. Şi ce să vezi? N-au găsit nimic ilegal. Evident că au făcut câteva recomandări de genul: să fie bine ca să nu fie rău…”, a scris edilul pe Facebook, joi, 11 august.

