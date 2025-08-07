Caracteristici comune ale „superbătrânilor”

Studiul, raportat inițial de The Times, a urmărit 290 de „superbătrâni” în viață. Participanții au fost supuși unui test simplu de memorie, în care trebuiau să-și amintească cuvinte dintr-o listă după o pauză de 30 de minute.

În timp ce majoritatea persoanelor de peste 80 de ani își amintesc în medie cinci cuvinte, super-bătrânii au reușit să rețină nouă sau mai multe.

Cercetătorii au încercat să identifice trăsături comune în rândul acestor indivizi remarcabili. Surprinzător, nu au găsit un tipar clar în ceea ce privește stilul de viață. Unii superbătrâni păreau să urmeze toate recomandările pentru o viață sănătoasă, în timp ce alții aveau obiceiuri mai puțin sănătoase.

Singura caracteristică comună identificată a fost sociabilitatea ridicată. Superbătrânii au evaluat constant relațiile personale mai pozitiv decât semenii lor și au obținut scoruri ridicate la măsurătorile psihologice ale extraversiunii.

Aspecte neurologice similare între această categorie de octogenari și copii

Studiul a analizat și structura creierului a 77 de superbătrâni care și-au donat organele. S-a descoperit că aceștia aveau un număr neobișnuit de mare de neuroni Von Economo, celule cerebrale specializate și legate de interacțiunea socială.

De asemenea, superbătrânii aveau un cortex cingulat anterior mai gros, o parte a creierului implicată în empatie, reglare emoțională și motivație, în special în contexte sociale.

Creierele lor au rezistat mai bine uzurii normale asociate cu îmbătrânirea. În timp ce majoritatea adulților în vârstă experimentează o subțiere corticală, la superbătrâni, acest proces era mult mai puțin pronunțat.

„Descoperirile noastre arată că memoria excepțională la vârste înaintate nu este doar posibilă, ci este legată de un profil neurobiologic distinct. Acest lucru deschide calea către noi intervenții menite să păstreze sănătatea creierului până în decadele târzii ale vieții”, a explicat profesorul Sandra Weintraub de la Universitatea Northwestern, care a condus studiul.

Deși studiul nu poate dovedi o relație cauzală între sociabilitate și sănătatea creierului, legăturile sunt intrigante.

Cercetătorii sugerează că, pe lângă sfaturile obișnuite pentru o viață sănătoasă, menținerea unor relații sociale puternice ar putea fi un factor important în păstrarea funcțiilor cognitive la vârste înaintate.

