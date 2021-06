Csongor Oltean, care este și preşedintele Conferinței Tineretului Maghiar din România, și vicepreședinte executiv al UDMR, a fost depistat, miercuri dimineață, de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului”, a scris, vineri, pe Facebook Kelemon Hunor.

Conform lui Kelemen Hunor, gestul lui Oltean Csongor „este inacceptabil”, iar el și-a asumat răspunderea pentru acesta.

Acesta a fost oprit de polițiști, vineri dimineața în jurul orei 04.00, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe de către un echipaj de poliție și a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea

Ulterior, acesta a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.





La rândul său, Oltean Csongor a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nicio scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului”, a transmis acesta pe pagina sa de socializare.



Oltean Csongor are 32 de ani și a fost numit secretar de stat în luna februarie. De asemenea, acesta este și preşedintele Conferinței Tineretului Maghiar din România, și vicepreședinte executiv al UDMR.







