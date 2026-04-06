„M-am simțit anulată”

Fosta secretară a lucrat la academia de fotbal începând din 2007. Spune că, deși oficial avea un contract de colaborare, în realitate era tratată ca un angajat cu normă întreagă.

„M-am simțit anulată”, a declarat ea, explicând că experiența a fost una profund dezamăgitoare.

Femeia povestește că a fost concediată 10 ani mai târziu, în 2017, fără explicații clare, într-un moment în care avea și o fiică minoră în întreținere.

„Erau ca o familie pentru mine”

Timp de zece ani, spune că a fost mai mult decât o simplă secretară.

„Erau ca o familie pentru mine. Am fost mereu prezentă și făceam mult mai mult decât atribuțiile mele”, a explicat ea.

După concediere, susține că a rămas fără venituri și fără contribuții plătite, deși depindea de acei bani pentru chirie.

Proces câștigat, dar banii nu au ajuns: „Se cred intangibili”

După concediere, femeia a decis să dea în judecată școala de fotbal. A pierdut inițial procesul, dar a câștigat în apel, unde instanța i-a recunoscut dreptul la aproape 130.000 de euro.

Cu toate acestea, potrivit procurorilor, în timp ce conturile oficiale erau blocate pentru plata datoriei, încasările ar fi fost direcționate către alte conturi asociate lui Riccardo Totti, pentru a evita plata, situație care a dus la instituirea unui sechestru asupra conturilor.

Fosta angajată critică dur modul în care a fost gestionată situația.

„Cred că sunt intangibili. A fost aroganță, ca și cum totul s-ar putea rezolva fără consecințe”, a spus ea.

De asemenea, susține că, după câștigarea procesului, i s-au făcut oferte pe care le consideră „ofensatoare”. Femeia spune că a refuzat aceste propuneri din motive de demnitate.

„Nu sunt nimeni, dar nici ei nu sunt. Cu mine nu merg astfel de lucruri”, a declarat ea.

După apariția informațiilor în presă, reprezentanții lui Riccardo Totti au transmis un comunicat oficial în care resping acuzațiile.

Avocatul acestuia susține că activitatea legată de Totti Soccer School face parte dintr-un „proiect sportiv legitim și transparent”, început în 2024, care a presupus reorganizarea mai multor structuri sportive într-o nouă asociație.

Apărarea explică faptul că firma folosită pentru încasări a avut un rol temporar, într-o perioadă în care noua entitate nu avea încă un cont bancar, iar toate sumele primite de la părinți ar fi fost transferate ulterior către noul club.

În plus, susțin reprezentanții lui Riccardo Totti, acesta ar fi contribuit inclusiv cu bani proprii, în sume mai mari decât cele încasate.

„Contul bancar a fost deschis legal, fără niciun element de disimulare”, se arată în comunicat.

Avocatul contestă și măsurile luate de autorități, afirmând că sechestrul pe conturi ar avea „vicii juridice grave”, iar acuzațiile ar fi „complet nefondate”.

Familia Totti și Academia de fotbal

Francesco Totti este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști italieni, simbol al clubului AS Roma, unde a jucat întreaga carieră și a devenit o legendă a echipei. După retragere, numele său a fost asociat cu proiecte dedicate copiilor și tinerilor, printre care și academia Totti Soccer School, fondată de familia sa.

Riccardo Totti este fratele fostului mare fotbalist italian Francesco Totti și este implicat în administrarea academiei Totti Soccer School. Numele său apare în centrul acestui caz, în contextul acuzațiilor legate de gestionarea fondurilor și a relațiilor contractuale din cadrul școlii de fotbal.

Școala de fotbal a fost gândită ca un loc în care copiii să învețe fotbal, dar și disciplină și valori sportive, devenind în timp una dintre cele mai cunoscute academii private din zona Romei.

