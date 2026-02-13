„Nu mi-e frică de microbi. Am prizat cocaină pe chiuvete în toalete”, a declarat controversatul secretar american al sănătății într-un interviu acordat umoristului Theo Von, animator al podcastului This Past Weekend.

Robert F. Kennedy Jr. a reamintit că a participat fizic, în timpul pandemiei de COVID-19, la ședințe de consiliere cu foști dependenți de droguri, în pofida faptului că autorităţile recomandau atunci distanţarea şi întâlnirile virtuale.

„Mi-am spus că, orice-ar fi, mă voi duce la ședințe în fiecare zi”, a declarat Robert F. Kennedy Jr, care susține că nu a mai consumat droguri de 40 de ani.

Robert F. Kennedy Jr, Secretary of Health and Human Services



"I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats."

Comparaţia neinspirată între consumul de droguri şi rezistenţa la virusuri a provocat numeroase reacţii de dezaprobare atât pe rețelele de socializare, cât și în presa americană.

Guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a postat fragmentul video aferent pe X alături de un mesaj laconic. „Se vede”, a comentat ea, sugerând că aceste declaraţii confirmă anumite îngrijorări legate de Robert F. Kennedy Jr.

Reprezentantul democrat Malcolm Kenyatta a scris că „îi este greu să aibă încredere” în omul responsabil cu politicile de sănătate ale Statelor Unite.

În 2023, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru faptul că răspândește informații false și teorii conspiraționiste despre vaccinuri, sugera că virusul SARS-CoV-2 este „o armă biologică modificată genetic împotriva anumitor etnii”.

