De Valentina Postelnicu,

UPDATE ora 13.30 Liberalii au primit, de asemenea, un mesaj pe canalele interne ale partidului, pentru centralizarea tuturor persoanelor cre au participat la şedinţa de la Parlament, unde a fost prezent şi senatorul depistat cu coronavirus, Vergil Chiţac.

„Dragi colegi, Fiti foarte atenti la acest MESAJ de o importanta MAJORA! Avem de intocmit o lista cu NUME/PRENUME + NR. DE TELEFON pentru TOTI cei care au fost prezenti la sedinta BPN de luni, 10.03.2020, in sala grupului PNL. Vorbim aici de cei din aparatul Guvernului, ministri, consilieri de stat, consilieri, deputati, senatori, presedinti de organizatii, candidati validati, absolut toti cei care au intrat in sala de grup a PNL in sedinta din 10.03.2020. De URGENTA, cu exceptia celor care mi-ati dat personal datele de contact astazi si v-am notat in fata voastra pe calculator, toti cei care au fost in sala de grup LUNI sa trimita un email (…) Repet, cei care au fost prezenti in sala de grup a PNL, la sedinta BPN din 10.03.2020. Diseminati acest mesaj in grupurile de conducere pentru a-i identifica pe toti care au intrat in sala apoi, fiecare in parte, sa trimita emailul catre adresa de mai sus”, se precizează în mesajul intern.

Camera Deputaţilor a asigurat pentru toată lumea care are activitate în Parlament, în perioada următoare, – deputaţi şi senatori, membri ai staff-ului şi jurnalişti acreditaţi – măşti de protecţie şi mănuşi.

Decizia vine după ce senatorul Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus. El a participat luni la ședințele de plen.

Senatorul Vergil Chiţac a participat la reuniunea Biroului Național al PNL, care s-a desfăşurat la Parlament, luni, pe 9 martie.

Astfel, Ludovic Orban a anunţat că toată conducerea PNL se izolează la domiciliu, iar el se va izola 14 zile la Vila Lac 1. De asemenea, el a anunțat că toți miniștrii vor fi testați pentru coronavirus, se vor izola în cabinete și vor evita contactul direct cu alte persoane.

