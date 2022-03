Impunerea unei no-fly zone ar însemna trimiterea de avioane NATO și doborârea avioanelor ruse deasupra Ucrainei, ceaa ce ar duce la un război generalizat în Europa. De aceea am luat această decizie dureroasă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi din nou statelor occidentale ”să închidă cerul” ucrainean în faţa avioanelor rusești. ”Dacă nu aveţi forţa să închideţi cerul, atunci daţi-mi avioane!”, a mai spus Zelenski.

Rusia aduce armament greu în Ucraina, a spus secretarul general al NATO, care a avertizat că urmează ca situația să se înrăutățească în Ucraina.

„Cu orașe sub asediu, școli, spitale și clădiri rezidențiale bombardate. Acțiuni nesăbuite în jurul unei centrale nucleare aseară și mulți civili uciși sau răniți. Zilele viitoare vor fi probabil mai rele, cu mai multe morți, mai multe suferințe și mai multe distrugeri”, a spus secretarul general al NATO.

„Acesta e războiul lui Putin, el l-a plănuit și executat”, a mai spus Stoltenberg, cerându-i lui Putin „să oprească războiul, să retragă trupele din Ucraina fără nicio condiție”.

Stoltenberg a descris invadarea Ucrainei de către Rusia drept „cea mai gravă agresiune militară din Europa de decenii”.

Potrivit lui Stoltenberg, astăzi au început discuțiile despre schimbările pe termen lung în ce privește postura NATO în estul alianței. „Luăm serios în calcul o creștere semnificativă a prezenței, cu mai multe trupe”, a spus el, anunțând că discuția va fi reluată pe 16 martie, când va avea o nouă întâlnire a miniștrilor Apărării

Președintele Putin nu a reușit să ne dezbine, aliații NATO sunt mai uniți ca niciodată. Am decis să creștem cooperarea cu Suedia și Finlanda Luăm în calcul să ajutăm țări precum Georgia și Bosnia Herțegovina. Nu am luat o decizie finală, dar am discutat despre modul în care le putem ajuta să își întărească instituțiile.

Jens Stoltenberg: