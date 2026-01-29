Inovația crucială pentru Veyron

Totuși, performanțele sale nu s-au bazat doar pe mecanică, ci și pe aerodinamica activă, o inovație crucială pentru stabilitatea la viteze extreme. Potrivit TopGear, sistemele aerodinamice ale Veyron au fost proiectate să ajusteze forma vehiculului în funcție de viteza sa, oferind un echilibru între forța de apăsare și rezistența la aer.

Aerodinamica activă a fost esențială pentru a depăși bariera de 400 km/h. În mod standard, între 0 și 100 km/h, configurația mașinii rămânea nemodificată.

La viteze mai mari, peste 180 km/h, vehiculul intra automat în «modul handling». În acest mod, partea frontală era coborâtă cu 90 mm, iar spatele cu 102 mm. Difuzorul frontal dispunea de flapsuri mobile care se deschideau, iar eleronul posterior era complet extins, sporind stabilitatea.

Pentru viteza maximă, peste 375 km/h, era nevoie de activarea «modului top speed» printr-o cheie specială, similară cu Speed Key-ul utilizat mai târziu la Bugatti Chiron.

În această configurație, suspensia mașinii era coborâtă la extrem: partea frontală ajungea la 65 mm de sol, iar spatele la 70 mm.

Flapsurile difuzorului erau închise, iar eleronul și spoilerul posterior adoptau o poziție de 3° pentru a menține vehiculul lipit de asfalt. Acest setup permitea atingerea în siguranță a vitezei de peste 400 km/h.

Cum se frâna la peste 200 km/h

Pe lângă viteza uimitoare, aerodinamica activă a Veyron oferă beneficii și la frânare. La viteze de peste 200 km/h, chiar și cele mai performante frâne pot fi insuficiente.

În acest caz, eleronul posterior funcționa ca o aerofrână, pliat la un unghi de 55° în mai puțin de 0,4 secunde. Această soluție genera rezistență suplimentară la aer, crescând forța de apăsare și stabilizând mașina.

În aceste condiții, se puteau atinge până la 2 G în timpul frânării, o performanță impresionantă pentru anii 2000.

Bugatti Veyron a demonstrat că ingineria combinată cu aerodinamica avansată poate transforma imposibilul în realitate. «Aeronadinamica activă nu doar că ajută la atingerea unor viteze record, ci și la siguranța și eficiența frânării», menționează TopGear. Cu toate acestea, doar câțiva pasionați au avut curajul să testeze această mașină la limita sa maximă. La două decenii de la lansare, Veyron rămâne un simbol al inovației în industria auto.

