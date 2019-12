De Eduard Apostol,

Acesta este numele de scenă. În viața ei de zi cu zi, doamna Elena Moldovan, 72 de ani, își vede de gospodărie și de viața ei alături de soțul ei, încercat și el de vârstă, bucurându-se de fiecare dată când îi trec pragul fiul ei, stabilit la Cluj Napoca, alături de soție și de nepoțica de 12 ani.

„Tăt banii-s la putere pentru colindători”

Umorul ei neaoș, ardelenesc, a devenit viral. Tanti Lenuța vorbește pe șleau, chiar gândește ceea ce spune în filmulețele în care joacă alături de comediantul Mircea Bravo.

Doamna Moldovan a povestit pentru Libertatatea cum s-a pregătit de Crăciun și de Revelion. „Încă aicea se mai păstrează colindatul, mai sunt tradiții. Crăciunul îmi place mult, no, adică-ți vin copiii la colindat și ești mai vesel decât de Paște. Dacă se mai mulțămesc copiii cu nuci și cu covrigi? Amu bine, nu vezi că suntem la o aruncătură de băț de Cluj?! Salut! Tăt banii-s la putere! Așa e viața, mamă, ce să mai schimbi. Sănătoși să fim!”, a mărturisit ardeleanca.

Masa bogată

Acum, urmează „artileria grea”. „De Crăciun, fac friptură de porc, cârnați, ca tot omu”, să fie masa bogată. Cel mai bine ies sarmalele cu chișcă, adică carnea de la falcă de la porc, se pune cimbru, sare, piper și se bagă-n maț. O bunătate, Doamne bun ești, ți se topește-n gură! Nu mai vorbim de ceea ce se pune pe lângă, cartofi sau pilaf. Sau de bulz. Dacă sunteți pe modul vegetarian, deși nu e de recomandat în zona asta de Sărbători, pentru că vă doare sufletul de poftă, fac o ciorbă de fasole verde… Să vă fie de bine! Că, după, vă servim cu plăcintă ca la tanti Lenuța, cu mere, cu brânză dulce, de toate felurile, de toate gusturile. Cozonac este, pentru pofticioși. Găsim și un vin curat. Puteți bea și apă din fântână, că face și durerile de cap să treacă, doar știi că tămăduiește tot.”, a dezvăluit doamna Moldovan.

Unde a fost în vacanță

Vara trecută, pe lângă filmările care au „completat” zilele de muncă la câmp, tanti Lenuța a vizitat câteva mănăstiri din jurul Clujului. „Am fost la Mărișel, am fost la Poiana Horii, la hramul bisericii. În Apuseni, o frumusețe. O fost fain, am mai văzut și lume. Mi-am mai clătit un pic ochii”, a spus venerabila ardeleancă. În trecut, clujeancei i-au plăcut plimbările, dar vacanțele îndepărtate n-o mai încântă: „Veneam frântă de pe unde plecam. Mi-a plăcut cu avionul, n-am avut teamă. Am fost și la București, și la mare, și la Bruxelles, peste tot. Merg prin zona Ardealului, mă bucur cu oamenii noștri, asta e bucuria mea”.

A avut de tras cu soțul

Familia a trecut prin momente mai delicate, întrucât domnul Moldovan a avut probleme medicale. „Mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut peste. Sper ca și la anul să apucăm să mai vizităm locuri din România, că locurile noastre sunt frumoase, n-am de ce să mai plec cu avionul peste mări și țări. Și-așa îmi vin în casă oameni din toată lumea, din Anglia, din Spania, chiar și din Afganistan mi-a venit un soldat”, a mărturisit tanti Lenuța.



