Care este modelul de afaceri Temu

Temu folosește modelul de afaceri al companiei-mamă Pinduoduo din China. Aceasta a fost fondată în 2015, după succesul platformei Pinhaohuo de vânzare en-gros a fructelor proaspete.

La baza strategiei Temu stă modelul Consumer-To-Manufacturer (C2M). Acesta implică licitații inverse, în care Temu solicită oferte de la producători, forțându-i să concureze prin prețuri cât mai mici. Pinduoduo stabilește prețurile finale și marjele de profit.

Producătorii livrează direct în depozitele din China, eliminând necesitatea ca Temu să cumpere sau să dețină stocuri. Plățile se fac, de obicei, trimestrial, reducând povara financiară pentru Temu. În esență, Pinduoduo operează un model de inventar în consignație.

Temu folosește modelul de cumpărături de grup pentru a stimula vânzările prin tendințele de pe rețelele sociale. Cu cât sunt mai mulți cumpărători într-un grup, cu atât prețul este mai mic.

Conform The Conversation, această tactică a propulsat Pinduoduo la statutul de cea mai mare platformă de comerț social din lume ca număr de utilizatori, cu 694 de milioane de utilizatori doar în China în iunie 2024.

Model de venituri fără comisioane

Pinduoduo generează venituri taxând producătorii pentru servicii de logistică și marketing. Veniturile din logistică reprezintă 38% din câștigurile totale, în timp ce serviciile de marketing contribuie cu 62%.

Recomandări Ilie Bolojan, după discuțiile de la Paris cu Emmanuel Macron și videoconferința cu liderii europeni: „Suntem în vremuri dificile. Vrem o pace justă”

Spre deosebire de Amazon, Pinduoduo nu percepe comisioane la vânzări. Funcționează ca un furnizor de servicii de logistică și marketing.

Reglementări vamale favorabile

Temu beneficiază de scutiri de taxe vamale în SUA pentru bunuri sub 800 de dolari și în UE pentru articole sub 150 de euro. Majoritatea produselor Temu se încadrează sub aceste praguri.

În doi ani, Temu a atras peste 200.000 de comercianți și 467 de milioane de utilizatori la nivel global, oferind produse cu 40-60% mai ieftine decât Amazon.

Costuri logistice ridicate

Expansiunea internațională implică provocări logistice, în special din cauza costurilor mai mari de transport aerian din China. Pentru a aborda această problemă, Temu a început să treacă la un nou model operațional în martie 2024.

Acesta implică transportul maritim al produselor către depozite din SUA pentru distribuție locală. De asemenea, Temu a angajat diaspora chineză din SUA pentru a opera «depozite familiale» din case și apartamente.

Cu toate acestea, Temu a introdus și un model tradițional în care vânzătorii își stabilesc propriile prețuri, similar cu eBay sau Amazon.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică PSD-PNL-UDMR au format alianța „România, Înainte” pentru susținerea lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale. Ce prevede protocolul

Urmărește-ne pe Google News